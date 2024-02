To nie koniec ws. Obajtka? "Pseudopotęga", "serial sensacyjny"

Donald Tusk w dobitny sposób wyraził się na konferencji w Brukseli o dokonaniach Daniela Obajtka, odwołanego w czwartek z funkcji prezesa Orlenu przez radę nadzorczą. Wprost mówił o „straconych latach” polskiego giganta naftowego i tym, że giełda korzystnie zareagowała na zmianę prezesa spółki.

- To, że przy pomocy państwa doklejono poprzez fuzje zakupy, to są: gazety, firmy energetyczne, osławiona fuzja z Lotosem, to wcale nie znaczy, że mieliśmy do czynienia z utalentowanym menedżerem, a człowiekiem, który miał dojścia do władzy, do samego prezesa Kaczyńskiego i dostawał wszystko, co chciał – oceniał dokonania Obajtka Tusk.

"Pseudopotęga". Tusk dobitnie podsumował politykę Obajtka

Premier wspomniał, że "to, co się ujawni w pierwszych tygodniach nowej władzy w Orlenie, to będzie pouczająca lekcja tego, jak polityka potrafi dewastować gospodarkę".

- Gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko to, co PiS-owskie służby napisały na temat działania Orlenu i pana Obajtka, to już by wystarczyło na serial sensacyjny. Nie dziwię się, że dzisiaj pan Obajtek sprawiał wrażenie bardzo zdenerwowanego - zwracał uwagę premier Tusk.

Formalnie Obajtek pożegna się z prezesurą w Orlenie w poniedziałek 5 lutego. Na czele giganta paliwowego stał od lutego 2018 roku.

Oglądaj

Źródło: Radio ZET