To nie spodoba się wyborcom? Obietnica wyborcza PiS „realizacją polityki UE”

„Przyjazne osiedle” to „odgrzewany kotlet”: obietnica inwestycji w stare bloki z wielkiej płyty padła już w 2019 roku, do jej realizacji jednak nie doszło – przypomniał w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski rzecznik prasowy Greenpeace Polska. Ekspert wyjaśnił przy tym, że do realizacji takich działań Polska została zobowiązana przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

„Przyjazne Osiedle” to kamień milowy KPO?

- W 2022 roku kupiliśmy za granicą 20 mln ton węgla. Kupujemy prawie cała ropę naftową do Polski, 80 procent zużywanego w Polsce gazu ziemnego. Koszty tego są astronomiczne. Na paliwa kopalne wydaliśmy w 2022 roku za granicą 200 mld zł. To jest kwota, którą Polska w zeszłym roku wysłała za granicę, jak nie do ruskich oligarchów, to do arabskich szejków, na zakup czegoś, co bezzwłocznie spaliliśmy, puściliśmy z dymem i kupujemy następne. Podzielmy tę kwotę na 40 mln Polaków – to jest 5000 zł na osobę. To kompletne szaleństwo – powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Popkiewicz.

- Rząd zaczyna realizować politykę klimatyczną UE, a przed nią sam nas straszył. Polityka UE zakłada mądre gospodarowanie energią - zauważył w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski Marek Józefiak, rzecznik prasowy Greenpeace Polska. To właśnie na między innymi inwestycje w OZE i termomodernizację budynków trafiać miały pieniądze z uprawnień od emisji, które od lat sprzedawał rząd. Rzecznik Greanpeace podał, że chodzi o 88 mld zł.

- To góra pieniędzy - gdyby je zainwestować w termomodernizację bloków, to wszystkie już by ją przeszły. Te pieniądze rozpływały się w budżecie. Tylko w ubiegłym roku rząd przejadł 23 mld zł z tego tytułu. Te pieniądze poszły na różne rzeczy - dosypano 9,5 mld zł koncernom energetycznym, 9 mld zł na walkę z COVID. Te pieniądze są wydawane nie na to, na co powinny iść – wyjaśnił Józefiak.

Program „Przyjazne Osiedle” ekspert widzi jako częściowe wypełnienie zobowiązań dotyczących całościowej transformacji energetycznej przyjętych przez Polskę wobec Unii Europejskiej. Temu służyć mają inwestycję w bloki z wielkiej płyty, chociaż termomodernizacja wymieniana jest tylko jak część działań – i to nie najważniejsza.

- Dane GUS-u mówią, że ok. 40 procent bloków z wielkiej płyty wymaga termomodernizacji. (...) GUS szacuje, że na termomodernizację potrzeba 74 mld zł, takie są potrzeby inwestycyjne. Dlatego 5 mld zł w pierwszym roku - to kropla w morzu potrzeb. Priorytetem nie jest termomodernizacja, a budowa wind i garaży - wyjaśnił Marek Józefiak.