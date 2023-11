„To ogromne zaskoczenie”. Tak złoty zareagował na decyzję RPP

Stopy procentowe po dwukrotnej obniżce od września br. zostały w listopadzie utrzymane bez zmian. RPP pozostawiła stopę referencyjną NBP na poziomie 5,75 proc. - To kolejne ogromne zaskoczenie. Prawdopodobnie w grudniu stopy procentowe również nie ulegną zmianie, a ewentualny powrót do obniżek możliwy będzie pod koniec pierwszego kwartału 2024 r.- skomentował Bartosz Sawicki.

Stopy procentowe a kurs złotego. Reakcja na decyzję RPP

Rada w ostatnim czasie dokonała dwóch cięć. Pierwsze we wrześniu bieżącego roku – o 75 pb., i drugie w październiku o kolejnych 25 pb. Stopa referencyjna w ostatnich miesiącach spadła z poziomu 6,75 proc. do 5,75 proc. Co w tym czasie działo się na rynku walutowym?

- Kurs euro po pierwszym powyborczym załamaniu odnalazł równowagę w kilkugroszowym przedziale wahań poniżej 4,50 zł. Po utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym pułapie złoty wyraźnie zyskuje. Po decyzji kurs euro błyskawicznie runął o około 3 grosze, do 4,43 zł. Notowania EUR/PLN ponownie dzieli mniej niż 1 proc. od tegorocznego minimum – skomentował Sawicki.

Według danych PAP w czwartek rano polska waluta zyskała na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, ale straciła do dolara amerykańskiego. Euro kosztowało 4,44 zł, frank szwajcarski 4,61 zł, a dolar 4,14 zł.

Zdaniem analityka spadająca inflacja (według wstępnych danych GUS - 6,5 proc. w październiku), a także prognozy dotyczące spadającej inflacji bazowej poniżej proc., mogłyby przemawiać za obniżką stóp procentowych. Jednak ryzyko dalszego wzrostu cen na skutek możliwego wygaszenia tarcz antyinflacyjnych może skłonić Radę do wydłużenia pauzy.

- Historycznie w grudniu rzadko dochodziło do zmian kosztu pieniądza, a dodatkowo ważnym elementem jest niepewność polityczna. RPP może chcieć zaznajomić się z planami nowego rządu w zakresie polityki fiskalnej, ale także poznać przyszłość wygasających z końcem grudnia działań osłonowych: obniżonej stawki podatku VAT na żywność i zamrożenia stawek energii elektrycznej. Całkowita rezygnacja z tych narzędzi skokowo podbiłaby ścieżkę inflacji, zapewne do ok. 9 proc. r/r.- podsumował Bartosz Sawicki.