To ważny dzień dla emerytów. Dowiedzą się, czy dostaną pieniądze

15 lutego 2024 to dzień ponownego startu usługi Twój e-PIT. Seniorzy, którzy zalogują się do serwisu, będą mogli sprawdzić, czy i na jaki zwrot podatku mogą liczyć. Z powodu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłat 13. i 14. emerytury w 2023 roku fiskus może być zobligowany do oddania nawet 400 zł. Tabelę z kwotami zwrotów można znaleźć poniżej.