"To żart". W sieci zawrzało po decyzji ws. Glapińskiego

Inflacja w Polsce od ponad roku utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie, przez co wartość nabywcza pieniądza gwałtownie obniżyła się, co potwierdzają m.in. dane o spadku konsumpcji. Polaków przy niezmienionej pensji nie stać już na taką samą ilość dóbr i usług, na jaką mogli sobie pozwolić gdy inflacja nie przekraczała celu (2,5 proc. +/- 1 pp.). W ostatnich miesiącach dynamika wzrostu cen spowolniła, co oznacza, że te rosną wolniej niż dotychczas. Prezes banku centralnego otrzymał za to specjalne wyróżnienie z okazji urodzin Telewizji Republika.

Adam Glapiński z nagrodą za „zahamowanie inflacji”

„Pierwszy raz w historii mamy szansę dołączyć do najzamożniejszych społeczeństw. Wzmocni to naszą siłę w polityce zagranicznej, bo staniemy się ważniejszym graczem przy europejskim i globalnym stole”- mówił cytowany przez Telewizję Republika Adam Glapiński podczas urodzinowej gali. Stacja zdecydowała się przyznać prezesowi NBP nagrodę w kategorii Ekonomia i Biznes za "za konsekwentną i niewzruszoną politykę banku centralnego, która zahamowała inflację i jednocześnie uchroniła polską gospodarkę".

Jak uzasadniono: „prof. Adam Glapiński w swojej misji nie tylko dba o wartość polskiej złotówki, ale dąży do rozwoju gospodarczego, mierząc się z największym wyzwaniem, jakim jest inflacja". Wyróżnienie prezesa banku centralnego wywołało falę komentarzy w social mediach. Pod wpisem banku centralnego pojawiły się pytania, czy wyróżnienie „to żart”. Internauci komentowali, że nagroda powinna przysługiwać prezesowi NBP „za sprawne podwyższenie własnej pensji w czasie inflacji”. Roczne zarobki przedstawiciela banku centralnego wzrosły bowiem w 2022 roku o ponad 200 tys. złotych.

Internauci, nawiązując do charakteru wystąpień prezesa NBP po posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, skomentowali także, że kategorią przyznanej nagrody powinien być: „standup i komedia”.

Przypomnijmy, że prezes NBP ma już na swoim koncie kilka podobnych wyróżnień. W grudniu minionego roku został nagrodzony „za wybitne zarządzanie bankiem centralnym w czasie pandemii, wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego”. Nagrodę „Giganta Polska Press” otrzymał od wydawnictwa przejętego przez Orlen.

