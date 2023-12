„To zbrodnia”. Nowa minister aktywów państwowych prognozuje kolejny ruch opozycji

Orlen i inne spółki państwowe do sprzedaży? Taki wniosek po lekturze przygotowanej przez opozycję ustawy wiatrakowej wysnuli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, a także Konfederacji. Choć wnioskodawcy zaprzeczają, jakby mieliby takie zamiary, to i tak spotkali się z zarzutem „reprezentowania niemieckich interesów”.

Ustawa wiatrakowa ma na celu zapewnienie ochrony odbiorcom energii przed gwałtownym wzrostem cen, a zarazem zwiększenie udziału energii wiatrowej w miksie energetycznym. W ustawie napisano, że środki na finansowanie wsparcia dla odbiorów energii, mają pochodzić z funduszy zasilanych przez spółki energetyczne. Według portalu WysokieNapiecie.pl "cała operacja zostanie sfinansowana na koszt Orlenu". Mowa o 15 mld zł.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zasugerowali, że obniżenie wartości Orlenu to nic innego jak przygotowania do sprzedaży spółki. Do sprawy na łamach „Super Expressu” odniosła się nowa minister aktywów państwowych, która takie zamiary nazwała „zbrodnią”.

- To prosta droga do podporządkowania polskiej gospodarki interesom innych państw – mówiła Marzena Małek.

- Wyprzedaż polskiego majątku narodowego, zwana też prywatyzacją spółek Skarbu Państwa to nie błąd, to zbrodnia! Prywatyzowane przedsiębiorstwa w krajach, takich jak Polska, trafiają bowiem najczęściej w ręce koncernów z krajów wysoko rozwiniętych – dodała.

Zdaniem nowej minister prywatyzacja spółek odbije się na polskich przedsiębiorcach, co jej zdaniem "stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, szczególnie w przypadku prywatyzacji firm z kluczowych sektorów jak energetyka, przemysł wydobywczy, instytucje finansowe czy operatorzy infrastruktury”.

W przestrzeni publicznej wybrzmiewa coraz więcej sygnałów, że sejmowa większość, która niebawem może się zmienić, również w większość rządową, zamierza diametralnie zmienić podejście do zarządzania państwowym mieniem, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. W wypowiedziach rozmaitych ekspertów powiązanych z większością sejmową co rusz słyszymy a to - o konieczności zmiany strategii, a to - o potrzebie podziału Orlenu lub wprost – o prywatyzacji

- Marzena Małek