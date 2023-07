TOP 10 najszybciej drożejących produktów. „Obawy budzi 800 plus”

Inflacja podczas zakupów odczuwana jest nawet bardziej, niż wynika z ogólnych statystyk. Z cyklicznie wydawanego raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych” autorstwa UCE Research i Uczelni WSB Merito wynika, że w czerwcu 2023 codzienne zakupy zdrożały średnio rok do roku o 18,1 procent. To mniejszy wzrost niż we wcześniejszych miesiącach, tj. w maju – o 19,9 procent, w kwietniu – o 20,4 procent, a także w marcu – o 23,7 procent. GUS podał, że w czerwcu inflacja wyniosła 11,5 procent.

Ceny w sklepach dalej szybko rosną

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Ze wszystkich 17 monitowanych w raporcie kategorii spadek zaliczyły tylko art. tłuszczowe – o 8,1 procent rok do roku. Przez długi czas oleje, masła i margaryny drożały najszybciej. Najmocniej rok do rok podrożały warzywa – tym razem o 38,2 procent. Na następnych uplasowała się chemia gospodarcza i karma dla zwierząt – wzrosty rok do rok wyniosły 34,6 procent i 26,6 procent. Wśród najbardziej drożejących kategorii znalazły się art. dla dzieci i dodatki spożywcze – 26,2 procent i 24 procent rdr.

– Susza w wielu europejskich krajach powoduje, że polska cebula stała się eksportowym hitem. Mniejsza podaż na krajowym rynku prowadzi do wzrostu cen. Dodatkowo sytuację pogarszają drożejące nawozy i środki ochrony roślin. Podobnie jest z innymi warzywami. Problemy prawdopodobnie dalej będą potęgowane przez proekologiczną politykę Unii Europejskiej i zastępowanie tradycyjnej żywności zmodyfikowaną. Poprawa nastąpi, jeśli rolnicy – w reakcji na wysoki popyt – zwiększą swoje uprawy. Jednak specjalnie bym na to nie liczył – wyjaśnił dr Grzegorz Górniewicz z Uniwersytetu WSB Merito Toruń.

Tuż za pierwszą piątką najbardziej drożejących kategorii znalazły się napoje bezalkoholowe – 18,3 procent rdr. Ale dynamika wzrostu ich cen spadła, patrząc chociażby na wynik z maja – 21,4 procent rdr. Nieco dalej w rankingu są słodycze i desery – 15,8 procent rdr. I one również mniej zdrożały niż miesiąc wcześniej – 20,9 procent rdr. Podobna sytuacja wystąpiła też w przypadku środków higieny osobistej. W czerwcu wzrost rdr. był na poziomie 8,6 procent, a w maju – 13,7 procent. Ponadto używki, które rdr. najmniej zdrożały ze wszystkich analizowanych kategorii – tj. o 7,8 procent, odnotowały spadek dynamiki wzrostu w stosunku do wyniku z maja – 15,9 procent rdr.

– Czerwcowe wyniki nie są zaskoczeniem. Większość krajowych i zagranicznych prognoz głosiła, że po marcu ceny dalej będą rosły, ale coraz mniej dynamicznie. Zgodnie z przewidywaniami, ten trend ma się utrzymać przez najbliższe miesiące. I jeżeli nie pojawią się nieprzewidywalne zjawiska, takie jak katastrofy, wojny czy pandemie, to stopa inflacji powinna się zmniejszać. Pewne obawy mogą tylko tworzyć nowe programy społeczne, zwiększające popyt, w tym 800 plus czy Pierwsze Mieszkanie – podsumował dr Górniewicz.

RadioZET.pl/UCE Research