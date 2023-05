TOP 10 smartfonów za 1000+ zł. Allegro namieszało promocjami na Smart! Week 2023

Smart! Week 2023 to gratka dla łowców okazji. Przeceny obowiązują w dniach 15-21 maja. Nie wszystkie produkty można będzie kupić za pół ceny, ale zaoszczędzić można będzie nawet kilkaset złotych. Taka różnica pozwoli kupić znacznie lepszego smartfona, niż można by w czasie obowiązywania regularnych cen. Część z najlepszych ofert będzie dostępna tylko dla klientów z wykupioną subskrypcją Allegro Smart! – będą one oznaczone etykietą „Smart! Only”. Na jakie smartfony warto zwrócić szczególną uwagę?

TOP 10 smartfonów na Smart! Week 2023

Xiaomi lepsze – to zawołanie na dobre przyjęli sobie do serca kupujący smartfony w Polsce. Listy najlepszych telefonów do 1000 zł nie można więc rozpocząć inaczej, niż od jednego z najpopularniejszych modeli producenta: Xiaomi Redmi 10C w wersji 4/128 GB. To kawał dobrego sprzętu, z dużym wyświetlaczem 6,71 o rozdzielczości HD+. Ekran jest chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass, które zapewnia odporność na upadki i zarysowania.

fot. foto: materiały prasowe

Użytkownik dostaje do dyspozycji aparat 50 MP, a całość działa pod kontrolą niezawodnego i szybkiego procesora Snapdragon 680. Wbudowany akumulator ma pojemność pojemności 5000 mAh. W oficjalnym sklepie Xiaomi Redmi 10C w takiej konfiguracji kosztuje 899, w trakcie Smart! Week 2023 cena ma być znacznie bardziej atrakcyjna.

Mówiąć „Xiaomi” nie sposób nie powiedzieć „realme”. Ta marka dostępna jest na polskim rynku co prawda znacznie krócej, zdążyła jednak dochować się już oddanych fanów. Ciekawą propozycją jest model realme 9i 5G wyposażony w pamięć 4/64 GB. Głównym atutem smartfona jest wyświetlacz 90Hz Ultra Smooth Display o wielkości 6,6 cala i rozdzielczości 2408 x 1080 pikseli.

fot. foto: materiały prasowe

Za wydajność telefon odpowiada chipset MediaTek Dimensity 810 5G, aparat – jak w przypadku wcześniejszego Xiaomi – oferuje matrycę 50 MP. Cena regularna telefonu to 849 zł, na Allegro będzie można upolować go znacznie taniej.

Jakiej skali obniżek można się spodziewać, można przekonać się na przykładzie Samsunga Galaxy A54 8/128 GB. Smartfon co prawda jest znacznie droższy niż 1000 zł – regularna cena na Allegro to 2298,90 zł – jednak w poniedziałek 15 maja jest do zdobycia za 1874,90 zł, a więc o 424 zł taniej.

fot. foto: materiały prasowe

To już zdecydowanie sprzęt z wyższej półki. Dwa razy większa niż we wcześniej wymienionych smartfonach pamięć RAM znacznie ułatwi pracę z bardziej wymagającymi aplikacjami, a ekran Super Amoled o przekątnej 6,4 cala pokaże żywe, wyraziste kolory. Samsung A54 to także lepsza jakość zdjęć – to właśnie za tę funkcję płaci się więcej, niż w przypadku innych smartfonów.

Osoby poszukujące wydajności godnej flagowca powinny zainteresować się realme GT NEO 3T 8/128 GB. W środku znajdziemy Qualcomm Snapdragon 870, przedstawiciela rodziny najszybszych procesorów mobilnych na rynku, który poradzi sobie bez problemów z praktycznie wszystkimi aplikacjami i grami na rynku. Ekran AMOLED o przekątnej 6,62 cala pracuje z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Aparat główny robi zdjęcia w rozdzielczości 64 MP.

fot. foto: materiały prasowe

Cena regularna za realme GT NEO 3T 8/128 GG to około 1900-2000 zł. Z okazji Smart! Week 2023 telefon można będzie kupić w znacznie atrakcyjniejszej cenie.

Godnym uwagi jest także smartfon Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB, oferujący wyższą wydajność i lepszą jakość robionych zdjęć niż wymieniony na początku listy Xiaomi Redmi 10C. Najbardziej widocznym ulepszeniem jest 6,67-calow ekran AMOLED 120Hz, prezentujący w porównaniu do tańszego modelu żywsze i bardziej naturalne kolory. Atutem jest także potrójny aparat: główny 50 MP, szerokokątny 8 MP oraz marko 2 MP.

fot. foto: materiały prasowe

Za szybkie działanie Redmi Note 12 odpowiada Snapdragon 685, a więc nieco bardziej wydajny, niż w tańszym modelu. Cena Xiaomi Redmi Note 12 zazwyczaj oscyluje w granicach 1000 zł, często lekko ją przekraczając. Ile będzie kosztować na Allegro podczas trakcie Smart! Week 2023 – trzeba będzie sprawdzać samemu. Będzie warto.

Siostrzaną marką Xiaomi jest POCO, koncentrujące się nawet bardziej na zapewnieniu jak największej wydajności w jak najlepszej cenie. POCO M5 stworzono z myślą o graczach, dlatego główny nacisk położono na osiągi procesora (8-rdzeniowy MediaTek Helio G99) oraz wyświetlacza. Grać można na ekranie 6,85 cala Full HD+ ze zmienną częstotliwością odświeżania 90 Hz.

fot. foto: materiały prasowe

Wersję wyposażoną w 4 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na pliki można kupić w cenie regularnej zbliżonej do 1000 zł. Wybrać można jedną z 3 dostępnych propozycji kolorystycznych – każda wyposażona jest 3-obiektywowy aparat 50 MP.

Za nieco mniej niż 1000 zł kupić można także OPPO A57s. To, podobnie jak Xiaomi i realme, chińska marka coraz śmielej radząca sobie na polskim rynku, pozycjonująca się raczej w kategorii produktów premium. Za wydajność odpowiada MediaTek Helio G35, smartfon oferuje ponadto 4 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci na pliki. Na przykład na zdjęcia robione 2-obiektywowym o rozdzielczości 50 MP.

fot. foto: materiały prasowe

Akumulator o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 33 W. Ekran ma przekątną 6,56 cala, plasując OPPO A57s w środku stawki pod tym względem. Telefon spełnia normę IP54, co daje mu umiarkowaną odporność na pył i wodę.

Samsung Galaxy M23 5G to propozycja dla osób, które chcą kupić sobie smartfona koreańskiego producenta, ale nie chcą jednak przekraczać budżetu 1000 zł, jak było to w przypadku Samsunga Galaxy A54. W M23 znajdziemy całkiem interesujące podzespoły.

fot. foto: materiały prasowe

Główną atrakcją jest Snapdragon 750G, aspirujący do wyższej klasy wydajnościowej. Telefon oferuje 4 GB RAM i 128 GB przestrzeni na pliki użytkownika. Ekran 6,60 cala charakteryzuje się odświeżaniem na poziomie 120 Hz, zdjęcia wykonuję się potrójnym aparatem fotograficznym o rozdzielczości 50 MP. Cena regularna, w zależności od chwili, jest lekko wyższy lub lekko niższa od 1000 zł.

Z atrakcji Smart! Week 2023 można korzystać między 15 a 21 maja. Najlepsze oferty są dostępne dla użytkowników Allegro Smart! – na czas trwania festiwalu promocji dostępna będzie oferta z roczną subskrypcję Smart! do zdobycia o 10 zł taniej.

Promocja jest ważna od 8 do 21 maja dla nowych członków, użytkowników posiadających subskrypcję miesięczną oraz korzystających z programu Smart! na Start, członków Smart! Family i obecnych subskrybentów rocznego pakietu na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego. Rabat 10 zł udzielany jest tylko na pierwszy rok subskrypcji Allegro Smart!

RadioZET.pl