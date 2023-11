Transfer środków z 13. i 14. emerytury? „Prezydent będzie bezpiecznikiem”

Pieniądze na dodatkowe emerytury są zapisane w budżecie – poinformowała po raz kolejny szefowa MRiPS. Michał Kamiński, senator z Trzeciej Drogi, w programie „Gość Radia ZET” przyznał, że „być może” Polski nie stać na 13. i 14. emeryturę, a finanse publiczne trzeba będzie dokładnie prześwietlić.

Pieniądze na 13. i 14. emeryturę. „Prezydent na pewno nie pozwoli”

Bogdan Rymanowski zapytał Michał Kamińskiego w programie „Gość Radia ZET”, czy Polski nie stać na 13. i 14. emeryturę. – Być może – odparł senator. - Dzisiaj nikt odpowiedzialny nie mógłby państwu powiedzieć niczego innego z tego prostego powodu: my nie wiemy, co jest w księgach. Dziś prezydent niestety robi wszystko, żebyśmy do tych ksiąg mogli w imieniu państwa dostać się jak najpóźniej, zajrzeć do skarbu naszego kraju i zobaczyć, co państwu Prawo i Sprawiedliwość zostawiło – uzupełnił polityk.

Marlena Maląg po raz kolejny zapewniła, że „w budżecie państwa są zaplanowane środki na programy dla polskich rodzin, a więc m.in. 800 Plus, Dobry Start, oraz politykę senioralną, czyli m.in. 13. i 14. emeryturę, Senior Plus, Aktywni Plus”. - Prezydent Duda na pewno nie pozwoli, aby te środki zostały wydatkowane na inne cele – zadeklarowała szefowa ministerstwa rodziny.

- Jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości będziemy za wszelką cenę strzec tego, co przez te osiem lat zostało zrobione – dodała Maląg. Koalicja szykująca się do przejęcia rządów jasno stwierdziła, że „nic co dane, nie zostanie zabrane”.

Szefowa MRiPS dodała, że „w przypadku” ustanowienia rządu przez koalicję KO, TD i Lewicy, „pewnym bezpiecznikiem w polskiej polityce będzie prezydent Andrzej Duda, który swój urząd będzie jeszcze sprawował przez dwa lata”. Prezydent może wetować ustawy przyjmowane przez Sejm, a nowy rząd będzie miał najprawdopodobniej zbyt mało posłów, żeby móc weto głowy państwa odrzucić.

Prezydent Duda mógł na razie stanąć na przeszkodzie przyznania seniorom większych pieniędzy w 2024 roku. Po zrealizowaniu przez nowy rząd obietnic wyborczych emeryci mogliby liczyć na 3 podwyżki świadczeń – opóźnienie w powołaniu koalicyjnego gabinetu może sprawić, że może zabraknąć czasu na wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie budżetowej.

Źródło: Radio ZET/TVP Info