Transformacja energetyczna - jaka czeka nas przyszłość?

Od tych zmian już nie uciekniemy. Transformacja energetyczna stała się faktem, przed którym dłużej nie można odwracać wzroku. Polska również musi dołączyć do światowych gospodarek, które - ze względu na zmiany klimatu - przekształcają sposoby korzystania z energii. Zmiana to nie tylko wyzwanie, ale też szansa. Jak podkreśla Bogdan Kucharski, przed polską gospodarką rysują się ogromne możliwości związane z transformacją energetyczną. Mamy prawie 40 milionów mieszkańców, a ponadto jesteśmy coraz silniejszym graczem, jeśli chodzi o usługi oraz produkcję. Warto także pamiętać, że niezmiennie pozostajemy krajem tranzytowym.

Polska jest ważnym partnerem logistycznym dla Ukrainy. Jak zauważa Bogdan Kucharski, nasz kraj odegra zapewne istotną rolę w jej odbudowie, a to oznacza, że będziemy potrzebować dużo czystej energii. Natomiast należy pamiętać, że Polskę wciąż czeka długa droga. Nie da się ukryć, że proces transformacji energetycznej rozpoczęliśmy później niż państwa Europy Zachodniej. Na szczęście są także plusy. Dzięki temu możemy niejako przeskoczyć od razu do przyszłości, jeśli chodzi o rozwiązanie technologiczne.

Nowy wymiar energii - czego potrzebujemy?

W naszym kraju mało jest firm, który oferują kompleksowy zakres usług energetycznych. Jak podkreśla Bogdan Kucharski, bp Polska ma polskiemu rynkowi wiele do zaoferowania: od elektromobilności do energii wiatrowej. To właśnie w szerokiej ofercie usług bp upatruje swoje szanse. Dlatego inwestuje w Polsce systematycznie od ponad 30 lat. Warto jednak zadać zatem pytanie, czy w kontekście trwającej już transformacji energetycznej, stacje paliw w ogóle będą potrzebne? Jak odpowiada Bogdan Kucharski, ludzie potrzebują się przemieszczać i z tego prostego powodu stacje paliw pozostaną w użyciu. Oczywiście nie oznacza to wcale, że będą funkcjonowały na starych, niezmienionych zasadach. Mobilność przyszłości, to bowiem mobilność oparta na alternatywnych źródłach energii. Samochody w dużej mierze przejdą na zasilanie prądem, a to oznacza, że przeciętny klient stacji paliw spędzi na niej o wiele więcej czasu. Na tym też polegać więc będzie transformacja. Stacje paliw służyć będą jako miejsce do zrobienia zakupów, miejsce pracy czy restauracja. Podczas, gdy auto będzie się ładować, klient będzie mógł na stacji załatwić najpilniejsze sprawy.

Nie ma wątpliwości, że oferta paliwowa zastąpiona zostanie ofertą elektromobilności. Dotyczy to nie tylko aut osobowych, ale także ciężarówek. Dla firmy takiej jak bp oznacza to wiele wyzwań, zwłaszcza logistycznych. Dlatego w związku z nieuniknioną transformacją energetyczną bp ewoluuje z koncernu paliwowego w firmę multi energetyczną. Rynek zmienia się razem z klimatem, nic więc dziwnego coraz więcej klientów zaczyna odczuwać potrzebę transportu niskoemisyjnego. Oczywiście, jak podkreśla Bogdan Kucharski, nie da się przejść na energię niskoemisyjną z dnia na dzień. Dlatego tak istotna jest kompleksowość usług, które bp ma w swojej ofercie. Wciąż bowiem istnieją firmy, które korzystają z diesla. Natomiast z drugiej strony jest ogromne zapotrzebowanie na energię słoneczną, wiatrową czy wodorową. Warto zaznaczyć, że bp jest jednym z liderów na rynku, jeśli chodzi o elektromobilność. I w tym właśnie kierunku firma ma plan dalej się rozwijać. Również w Polsce wzrasta bowiem liczba samochodów zasilanych prądem, a kiedy ich skala zwiększy znacząco, firma bp będzie gotowa na zapewnienie swoim klientom sieci ładowania.

Transformacji energetycznej dokonują niemal wszystkie państwa na świecie. Problemów, które wiążą się ze zmianami klimatu nikt już nie kwestionuje. Dlatego firmy, które chcą dalej odnosić sukcesy, muszą dostosować się do nowej, zielonej rzeczywistości. Aby konkurować z najważniejszymi graczami na światowych rynkach trzeba przeprowadzić proces dekarbonizacji. Oczywiście nie zapominając przy tym o najważniejszym: o klientach.