"Trzeba przemodelować europejskie sojusze"

Wybory parlamentarne 2023 zaplanowane są na 15 października. W politycznych kuluarach mówi się, że wiele strategicznych decyzji dotyczących kampanii i przebiegu wyborów będzie zapadała na początku września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. O szczegółach mówi w rozmowie z RadioZET.pl Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej wydarzenia.

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu podkreśla, że przyszedł czas na przemodelowanie europejskich sojuszy.

- To, co wydarzyło się po rosyjskiej agresji na Ukrainę oznacza, że Amerykanie, którzy od wielu lat mówili o tym, iż z przyczyn absolutnie zasadniczych, fundamentalnych, muszą skoncentrować swoją aktywność na Azji, Azji Południowo-Wschodniej i basenie Pacyfiku, wrócili do Europy. Tupnęli nogą i powiedzieli, że nie akceptują takiej postawy, sposobu działania i że Rosjanie nie mogą tej wojny wygrać i to jest pierwszy element bardzo mocnej zmiany. Element drugi to zachowanie polskiego rządu i decyzje o ogromnych wydatkach zbrojeniowych i budowie zupełnie innej, nowej armii, w stosunku do tego, czym dysponowaliśmy do tej pory. To oznacza, że Polska pod tym względem, na przestrzeni kilku lat stanie się bardzo ważnym, a może najważniejszym graczem, w tej części Europy. Nigdy byśmy tego nie zrobili, gdybyśmy nie mieli wsparcia ze strony naszych sojuszników, przede wszystkim ze strony Amerykanów. Myśl, aby budować przyszłość Europy w oparciu o sojusz z Rosją zbankrutowała - podkreśla pomysłodawca Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Przez lata funkcjonowało w Europie założenie, że: „Chiny mogą być tanią fabryką świata, z której zamówi się wszystko, co potrzebne” – ta koncepcja zbankrutowała?

- Tak, zdecydowanie. Przyszedł czas na relokację ważnych, wielkich decyzji gospodarczych. Przykładowo, kilka tygodni temu byliśmy świadkami zakończenia negocjacji i podpisania wielkich umów pomiędzy amerykańską firmą Intel a rządem Republiki Federalnej Niemiec i rządem Rzeczpospolitej Polskiej na lokalizację w tej części Europy ogromnych fabryk produkujących półprzewodniki. Już nie lokujemy produkcji tam, gdzie może być najtaniej tylko tam, gdzie jest bezpiecznie i gdzie jest szansa, ze takie wydarzenia jak pandemia, nie zrujnują łańcuchów dostaw. - mówi Berdychowski.

