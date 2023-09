Trzecia droga: Program GOSPODARCZY na wybory 2023 PSL i Polski 2050

Trzecia Droga idzie do wyborów z hasłem „Dość kłótni, do przodu”. Według najnowszych sondaży, gdyby wybory parlamentarne odbyły się we wrześniu, to Trzecia Droga z 8 proc. poparciem uplasowałaby się na czwartym miejscu po Prawie i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji. Poniżej przedstawiamy program gospodarczy partii.

Program gospodarczy Trzeciej Drogi. Podatki okiem PSL i Polski 2050

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz podobnie jak inne partie polityczne deklarują uproszczenie podatków. W jaki sposób? Na liście obietnic wyborczych znalazła się deklaracje, że wszystkie podatki i składki zapłacimy jednym przelewem. „To państwo zajmie się podzieleniem tych środków na konkretne kategorie. Dopilnujemy, abyś wiedział, ile zapłacisz z wyprzedzeniem: wszystkie zmiany podatkowe będą musiały być wprowadzane najpóźniej do czerwca poprzedzającego kolejny rok rozliczeniowy” – czytamy.

Trzecia Droga obiecała ponadto nie podwyższać podatków do 2026 roku. Będą też nowe preferencje rodzinne: alternatywą dla ulgi prorodzinnej, zwanej ulgą na dzieci, będzie rodzinny PIT: im więcej dzieci, tym niższy podatek. - Nasz system będzie umożliwiać wspólne rozliczenie rodziców z dziećmi. Im większa liczba potomstwa, tym większa liczba osób, na którą rozkładają się dochody podatnika. Im więcej dzieci, tym większa korzyść podatkowa. To rozwiązanie sprawdziło się np. we Francji – mówił Mirosław Suchoń w podcaście „Biznes. Między Wierszami”.

Rewolucję pod rządami Trzeciej Drogi przejdzie także poturbowana przez Polski Ład składka zdrowotna. W programie czytamy o obietnicy zrównania tej opłaty dla wszystkich podatników. Co więcej, przedsiębiorcy w tarapatach finansowych będą mogli zawiesić płatność składek na ZUS. Zmieni się także system płacenia VAT i PIT: podatki te prowadzący własny biznes opłacą tylko od zapłaconych faktur.

Program Trzeciej Drogi: energetyka, czyli tani prąd

„Uwolnimy energię z polskiego słońca i wiatru. Uprościmy prawo i zmienimy przepisy tak, aby każdy – gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, mieszkańcy bloków, właściciele domów – mógł sam produkować tanią zieloną energię i na niej zarabiać” – czytamy w programie.

Zarówno PSL, jak i Polska 2050 jeszcze przed zjednoczeniem zapewniały, że będą stawiać na zieloną energię, która pomoże długofalowo obniżyć rachunki. Ta siła polityczna zadeklarowała stopniowe odchodzenie od węgla i postawienie na prosumencką energetykę.

Trzecia Droga a świadczenia socjalne. Oni głosowali przeciwko 800 plus

- Dosypanie gotówki na rynek, tego łatwego pieniądza, zawsze oznaczać będzie wzrost cen w sklepach. To uderzy w samych beneficjentów 500 plus. Z jednej strony dostaną więcej pieniędzy, z drugiej będzie ich stać na coraz mniej. To populistyczny mechanizm stosowany przez polityków przed wyborami. My nie będziemy ścigać się na obietnice wyborcze. Dziwię się, że politycy opozycyjni poparli PiS, a sami wcześniej narzekali na drożyznę – stwierdził Suchoń z Polski 2050 w rozmowie z naszą redakcją.

Ugrupowanie to głosowało przeciwko podwyżce 500 plus do kwoty 800 złotych. PSL w podobnym tonie wypowiadał się na temat waloryzacji świadczenia. Ludowcy chcieli, by waloryzacja przysługiwała jedynie pracującym rodzicom.

Wiek emerytalny. Jakie emerytury zagwarantuje Trzecia Droga?

Ryszard Petru, który ma startować pod szyldem Trzeciej Drogi, zaproponował, by kobiety mogły przechodzić na emeryturę w wieku 62, a nie jak obecnie 60 lat. Taki sam wiek emerytalny dotyczyłby mężczyzn, którzy według tej wizji mogliby zakończyć aktywność zawodową trzy lata wcześniej (obecnie mogą przejść na emeryturę w wieku 65 lat).

Polska 2050 dotąd nie stawiała jasnych deklaracji co do wieku emerytalnego, ale z programu wyborczego wynika, iż będzie proponowała zachęty do dłuższej pracy. „Wynagrodzenia aktywnych zawodowo emerytów oraz osób, które przekroczyły wiek emerytalny, powinny zostać zwolnione ze składki rentowej. Wskutek dłuższej pracy uprawnienia emerytalne kumulowane na indywidualnym koncie ZUS wzrosną o ok. 40 proc. Osobom, które zdecydowały się na późniejsze przejście na emeryturę, z dniem przejścia na emeryturę zostaną wypłacone wszystkie zaległe trzynaste emerytury” – czytamy.

W Trzeciej Drodze widać jednak rozdźwięk, gdyż PSL jeszcze kilka miesięcy temu opowiadało się za emeryturami stażowymi, czyli de facto za obniżeniem wieku emerytalnego. Politycy Trzeciej Drogi są jednak zgodni, że przyszły rząd powinien zdecydować się na zwolnienie emerytur z podatku, co mogłoby zaowocować większymi korzyściami niż trzynastka i czternastka.