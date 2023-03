Trzynastki zostaną wypłacone szybciej. Poczta Polska podała daty

Trzynastki trafią do seniorów szybciej. „Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. Dzięki temu świadczenia roznoszone przez listonoszy Poczty Polskiej trafią do odbiorców w całym kraju szybciej” – podała Poczta Polska.

Termin wypłaty trzynastek w 2023 roku

Poczta poinformowała, że pierwsza wypłata ruszy 31 marca w piątek, ponieważ 1 kwietnia wypada w sobotę. Otrzymają ją wówczas ci, którzy zwykle pobierają emeryturę pierwszego dnia miesiąca. Ci seniorzy, którzy pobierają emeryturę 5,6 i 10. dnia miesiąca, mogą mieć pewność, że pieniądze trafią do nich jeszcze przed Wielkanocą.

Dodatkowe świadczenia trafią za pośrednictwem Poczty Polskiej łącznie do 2 mln Polaków. „Wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów do 25 kwietnia” – zapewniła Poczta Polska i wskazała na daty wypłaty:

1 kwietnia, (wypłata 31 marca)

5 kwietnia,

6 kwietnia,

10 kwietnia, (wypłata 7 kwietnia)

15 kwietnia, (wypłata 14 kwietnia)

20 kwietnia,

25 kwietnia

Trzynastkę obniży podatek

Trzynastki w tym roku nie są zwolnione z PIT, przez co ich wysokość będzie niższa. Emerytura minimalna – a wraz z nią „trzynastki” i „czternastki” – zostały podwyższone o 250 zł brutto. Faktyczna podwyżka dla wielu seniorów będzie jednak znacznie niższa: z 1217,98 zł 13. emerytura netto wzrośnie w 2023 roku do 1254,87 zł. Jak do tego doszło? Opowiedział o tym w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Oglądaj

Osoby, których świadczenie po waloryzacji wyniesie do 916,49 zł brutto otrzymają na rękę 1 445, 48 zł. trzynastki. Im wyższa emerytura, tym wyższy podatek. Od kwoty świadczenia 2 499,50 zł brutto, trzynastka wyniesie 1 254,48 zł.

Brak zwolnienia podatkowego może wyjaśniać sytuacja w budżecie. Jak wynika z opublikowanego na stronach RCL projektu, brakuje 5 mld zł do wypłaty trzynastek. Rząd wykorzysta więc kasę z Funduszu Rezerwy Demograficznej, by „uzupełnić” Fundusz Solidarnościowy, z którego wypłacane są te świadczenia.

RadioZET.pl/Poczta Polska