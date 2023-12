Tusk "obija piłeczkę" Dudzie. Decyzja zapadała na posiedzeniu rządu

Ustawa okołobudżetowa stała się przedmiotem najnowszego sporu na linii Andrzej Duda - Donald Tusk. Premier w środę na konferencji prasowej poinformował, że rząd przedstawi kolejną wersję ustawy okołobudżetowej. - Jest to inicjatywa rządowa. Tam nie wiele rzeczy się zmienia. Jedno mogę potwierdzić - nauczyciele początkujący, którzy mogli liczyć 33 proc. podwyżki, mogą spać spokojnie. Nasza ustawa wejdzie w życie. Mamy nadzieje, że prezydent Duda nie będzie bawił się z ludźmi i nie zawetuje tej ustawy - tłumaczył szef rządu.

Doprecyzował, że w nowym projekcie ustawy 3 mld zł, które były zapisane na rzecz wsparcia mediów publicznych, zostaną przekazane do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Tusk przypomniał, że te pieniądze dostępne będą w obligacjach Skarbu Państwa na ręce ministra finansów.

Tusk odpowiedział Dudzie: będzie nowa ustawa okołobudżetowa

- Pan prezydent zawetował tę ustawę z różnymi tego konsekwencjami. Przygotowaliśmy nowy projekt rządowy ustawy, gdzie już wprost te 3 mld zł z obligacji będzie do dyspozycji NFZ-u z przeznaczeniem na onkologię dziecięcą, psychiatrię dziecięcą, choroby rzadkie genetyczne - zapowiedział premier.

Szef rząd dodał: - Weto pana prezydenta każe podjąć stosowne decyzje ministrowi kultury. Najpóźniej jutro (w czwartek 28 grudnia - red.) rano będziecie państwo poinformowani o kolejnych decyzjach.

Tusk skierował się również bezpośrednio do grup zawodowych, którym koalicja rządowa obiecała podwyżki, w tym nauczyciele i policjanci. - Wszyscy dostaną, to co mieli dostać, od 1 stycznia - zapewnił premier.

Źródło: Radio ZET/PAP