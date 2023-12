Tusk przekazał dobre wiadomości ws. budżetu. Takie będą wypłaty emerytur w 2024 roku

Donald Tusk zaprezentował we wtorek na wspólnej konferencji z ministrem finansów Andrzejem Domańskim założenia projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Przekazał, że są pieniądze na finansowanie 13. i 14. emerytury. Dodał, że jest też zapewnione finansowanie programu 800 plus.

Tusk zaznaczył, że rząd jest też przygotowany na podwójną waloryzację rent i emerytur. - Jeśli inflacja przekroczy 5 proc. - poinformował we wtorek premier na konferencji.

Tusk obiecał wypłatę 13. i 14. emerytury

- Podwójna waloryzacja rent i emerytur w przypadku, kiedy będzie ponad 5-proc. inflacja - a to będzie przypadek tegoroczny - są na to pieniądze zagwarantowane - zapewnił Donald Tusk. Jak mówił, "to nie jest łatwe zadanie, ale słowo musi coś znaczyć, więc podjęliśmy tu decyzję bez zbędnej dyskusji".

Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w 2024 roku przychody mają wynieść 682 mld zł, a zakładane wydatki 866 mld zł, co oznacza deficyt na poziomie 184 mld zł. - Obserwujemy ożywienie w polskiej gospodarce. W przyszłym roku ma rosnąć na poziomie ok. 3 proc., inflacja ma wynieść 6,6 proc. - powiedział Domański.

Źródło: Radio ZET/PAP - Aneta Oksiuta, Anna Bytniewska