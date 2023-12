Tusk przekazał złą wiadomość. „W ciągu 100 dni to się nie zdarzy”

Podatki zostaną z nami na razie na niezmienionym poziomie. Donald Tusk przyznał, że nie uda się wprowadzić podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego do 60 000 zł. Przyszły premier wytłumaczył, że zabraknie czasu na zmiany w ustawie budżetowej przed nowym rokiem podatkowym. Zmiany korzystne dla podatników można co prawda wprowadzać w jego trakcie, Tusk zasugerował, że nowy rząd raczej z tej opcji nie skorzysta.

Nie będzie kwoty wolnej 60 000 zł. Nowy rząd nie zdąży

Z każdych 100 ciężko zarobionych złotych brutto państwo zabiera nam łącznie 60 zł w składkach, podatkach, akcyzach, opłatach i innych daninach. W rezultacie na zakup produktów i usług z naszych 100 zł zostaje nam realnie tylko złotych 40. Tak wynika z wyliczeń Warsaw Enterprise Institute, którego wiceprezes, Piotr Palutkiewicz, był gościem podcastu „Biznes. Między wierszami”.

Podczas piątkowej konferencji prasowej Donald Tusk został zapytany, czy kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 tys. zł w ciągu 100 dni od utworzenia nowego koalicyjnego rządu, na którego czele miałby on stanąć. - Moim zamiarem jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł. Będziemy przestrzegali zasady roku podatkowego, więc na pewno w ciągu 100 dni to się nie zdarzy - powiedział przewodniczący PO.

- Będę robił wszystko, żeby 100 konkretów na 100 dni zrealizować w maksymalnym stopniu, biorąc pod uwagę fakt, że partie, które tworzą koalicję, mają w niektórych sprawach inny pogląd"- dodał. Zastrzegł, że „na pierwszy ogień pójdą zobowiązania, które są zapisane w koalicji czterech partii, które będą tworzyły nowy rząd”.

Lider PO w trakcie kampanii wyborczej, w początkach września br., zapowiadał, że „podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni”.

Zgodnie z propozycją KO kwota wolna od podatku, która obecnie wynosi 30 tys. zł, miałaby wynieść 60 tys. zł. Wprowadzenie tej zmiany w trakcie roku podatkowego skutkowałoby zmianą wysokości zaliczek na PIT pobieranych przez płatników lub wyższym zwrotem podatku. Dodatkowo koalicjanci w podpisanej umowie zaznaczyli, że zmiany podatkowe będą wchodziły w życie z co najmniej 6-miesięcznym wyprzedzeniem.

Źródło: Radio ZET/Sejm/PAP