Tusk zajął stanowisko w sprawie emerytur. „Sprawa definitywnie zamknięta”

Wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Partia rządząca nawet we własnym programie wyborczym wypomina opozycji próbę jego podniesienia. „Przywróciliśmy Polakom wolność wyboru momentu przejścia na emeryturę, cofając skandaliczną decyzję rządu PO–PSL kierowanego przez Donalda Tuska, podwyższającą wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia” – czytamy w programie PiS. W sprawie głos zabrał sam Donald Tusk, dla którego sprawa wieku emerytalnego „jest zamknięta”.

Wiek emerytalny bez zmian? Deklaracja Platformy Obywatelskiej

- Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Nikt w Polsce w tej chwili, nie znam żadnej siły politycznej, która zamierza podnieść wiek emerytalny. Mówiłem to pierwszego dnia po powrocie do polskiej polityki. Wróciłem do polskiej polityki nie po to, by zmieniać wiek emerytalny – powiedział podczas jednego ze spotkań z wyborcami Donald Tusk.

- Dowiedziałem się czegoś bardzo istotnego. Polki i Polacy dość jednoznacznie powiedzieli, że chcą pracować tak długo, jak oni chcą, a nie, że to wynika z jakiegoś przymusu. Niech nikt nawet nie próbuje wmawiać komukolwiek, że ktoś chce podnieść wiek emerytalny. Ja na pewno nie – podkreślił Tusk.

Oglądaj

Polityk przypomniał jednak, że im krótsza praca i im niższy wiek emerytalny, tym niższe będą świadczenia przyszłych emerytów. Za dłuższą pracą z czasem przemawiać będą także prognozy demograficzne: grono seniorów będzie coraz większe, a rąk do pracy może zabraknąć. Wiek emerytalny – zdaniem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – powinien być wyższy. Stopniowe wyrównanie ustawowego wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet oraz podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia znalazło się wśród rekomendacji OECD dla Polski.

- Jeśli będę miał wpływ na przyszłe rządy w Polsce na pewno nikt przez chwilę nie będzie zastanawiał się nad taką ewentualnością. Nie podniesiemy wieku emerytalnego, sprawa jest definitywnie zamknięta - zapewnił Tusk.