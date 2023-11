Tusk zapowiedział „Lex Morawiecki”. „Przetnie to spekulacje”

Mateusz Morawiecki większość swojego majątku przepisał na żonę – w tym słynne działki, na sprzedaży których rodzina ustępującego premiera miała zarobić miliony złotych. Podczas konferencji prasowej w Sejmie lider PO przedstawiając plany na najbliższy czas poinformował, że „w interesie reputacji klasy politycznej jest, abyśmy jak najszybciej przyjęli tę ustawę, zgodnie z którą każda posłanka, każdy poseł, senatorka, senator, minister, premier, prezydent miasta, burmistrzyni - będą ujawniali także majątki swoich współmałżonków”.

Majątki małżonków polityków też jawne? Tusk zapowiedział projekt

Oświadczenia majątkowe polityków budzą od zawsze duże emocje. Co do zasady stan posiadania między innymi posłów i ministrów powinien być jawny, tak by można było sprawdzić, czy podczas pełnienia swoich funkcji nie „wzbogacili się” bardziej, niż pozwalały na to ich zarobki. To jeden ze sposobów na wykrywanie potencjalnej korupcji.

W ostatnich latach gorący dyskurs obejmował także to, czego w oświadczenia nie można było znaleźć – majątku, który był przepisywany na żony lub mężów. W ten sposób politycy zaniżali stan posiadania, ukrywając przed opinią publiczną swoje włości. Przeciwdziałać ma temu nowe prawo zaproponowane przez Donalda Tuska.

- Mam nadzieję, że tutaj będzie można liczyć na solidarność wszystkich ugrupowań, bo to jest obiektywnie w interesie całej klasy politycznej, aby te spekulacje wreszcie przestały funkcjonować - podkreślił Tusk.

- Termin „czyste ręce” dobrze opisuje ten projekt – dodał prawdopodobny przyszły premier. - Jestem przekonany, że przetnie to spekulacje i tak naprawdę jest w interesie wszystkich polityków - powtórzył lider PO.

Mateusz Morawiecki początkowo deklarował, że jego żona złoży oświadczenie majątkowe. Zdanie jednak zmienił, informując, że zrobi to, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z obowiązującego prawa.

Źródło: Radio ZET