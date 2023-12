Tusk zapowiedział nowe świadczenie dla emerytów. „Kapitalna idea”

Bon senioralny, a właściwie bony senioralne, to obietnica wyborcza złożona przez Lewicę. Podczas kampanii mówiono o senioralnym bonie turystycznym oraz senioralnym bonie kulturowym – podano także dokładne kwoty, jakie przysługiwałyby beneficjentom. Można się spodziewać, że zapowiedziane przez Tuska rozwiązanie będzie budowane na podstawie przygotowanej przez Lewicę. Co dokładnie obiecano?

Bon senioralny. Obietnica Lewicy stanie się faktem

- Zorganizujemy najlepszą opiekę nad seniorami w Europie. To jest bardzo wielowymiarowy projekt – zapowiedział Donald Tusk. Bon senioralny ma być „innowacyjnym” rozwiązaniem, który ma przyczynić się także do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Oto, jak wyobrażała go sobie podczas kampanii wyborczej Lewica.

Senioralny bon turystyczny ma wynosić 500 zł. Kwota miała być przekazywana jako dofinansowanie do wyjazdu raz na dwa lata. Pomysłodawcy zapewne inspirowali się bonem turystycznym, jaki przysługiwał rodzicom na wyjazdy dzieci.

Senioralny bon kulturowy miał wynosić 50 zł – tym razem należny co miesiąc. To z kolei dofinansowane do wizyt w kinie, teatrze czy muzeum.

„Potwierdzam. Zbudujemy nowoczesną politykę senioralną. Jej wizytówką będzie bon senioralny i cały system opieki nad osobami starszymi. #PolskaSeniora to był i jest najważniejszy projekt w mojej społecznej i zawodowej pracy. Dziękuję za zaufanie, Panie Premierze! Zrobimy to” – napisała na Iksie Marzena Okła-Drewnowicz, która ma objąć tekę ministra ds. polityki senioralnej.

„Przed nami trudne zadanie zbudowania czegoś praktycznie od podstaw. Mamy konkretny plan i go po prostu zrealizujemy” – dodała polityczka. - Tak jak obiecaliśmy – wprowadzimy natychmiast drugą w ciągu roku waloryzację rent i emerytur wtedy, kiedy inflacja będzie przekraczała 5 procent – zadeklarował ponadto podczas wystąpienia w Sejmie Donald Tusk.

Źródło: Radio ZET/Sejm/X