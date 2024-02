Twój e-PIT ruszył. Można już rozliczać podatek za 2023 rok

Twój e-PIT udostępniany jest już szósty raz. Usługa okazała się rewolucją – zamiast samodzielnie wypełniać papierowe lub elektroniczne formularze podatkowe na podstawie PIT-11 otrzymanych od pracodawcy, Polacy mogli skorzystać z już wypełnionych zeznań, uzupełnionych przez fiskusa na podstawie dokumentacji wysyłanej przez pracodawców przez ubiegły rok. W znakomitej większości przypadków rozliczający się nie musieli nic dodawać, a czas potrzebny na załatwienie formalności skrócił się z godzin, a w niektórych przypadkach nawet dni, do minut. Z usługi Twój e-PIT warto skorzystać jak najszybciej. Od dnia złożenia rozliczenia, zaczyna się liczyć terminu na zwrot podatku. Część Polaków ma na co czekać – wybrani seniorzy otrzymają na przykład nawet 400 zł nadpłaconego PIT.

Twój e-PIT 2024. Jak rozliczyć PIT?

- Rok 2023 nie przyniósł znaczących zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak część ulga, jak chociażby darowizny związane z pandemią koronawirusa, przestała obowiązywać. Natomiast najpopularniejsza ulga prorodzinna nadal pozostaje w niezmienionej formie – przypomniał Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Rodzice mogą skorzystać z odliczenia od podatku na pierwsze i drugie dziecko po 1 112,04 zł, na trzecie 2 000,04 zł, a na czwarte i kolejne aż 2 700 zł. Dodatkowo przy 4 dzieci można skorzystać z ulgi 4+, która to funkcjonuje już 2 rok. Dzięki uldze przychód jednego rodzica do 85 528 zł nie podlega opodatkowaniu, co w połączeniu z kwotą wolną (30 000 zł) daje duże zwolnienie. Co istotne, z ulgi mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niezależnie od formy opodatkowania. Wyjątkiem jest karta podatkowa.

System e-PIT obejmuje przede wszystkim podstawowe zeznania PIT-37, które stosuje większość podatników. W PIT-37 rozliczane są między innymi przychody z tytułu umowy o pracę, czy umowy zlecenia. W systemie e-PIT są również dostępne formularze PIT-38 (dla osób prywatnych uzyskujących dochody kapitałowe).

Nowością jest możliwość rozliczenia się przedsiębiorców. W e-PIT od tego roku dostępne są formularze PIT-36; PIT-36L oraz PIT-28. Jednak zeznanie należy uzupełnić samodzielnie, ponieważ urząd skarbowy nie posiada odpowiednich danych na temat kosztów i przychodów przedsiębiorstw. Dzięki uruchomieniu usługi rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej, osoby które są jednocześnie zatrudnione i prowadzą działalność na skali podatkowej, mogą złożyć jedno zeznanie poprzez e-PIT.

Na platformie, jak co roku, na podatników czekają przygotowane do wysłania deklaracje PIT-37. Są one przeliczane na podstawie dokumentów PIT-11, przesłanych do systemu między innymi przez zakłady pracy. Jednak trzeba pamiętać, że jeśli podatnik chce rozliczyć się ze współmałżonkiem, musi podać tę informację w zeznaniu, czyli edytować przygotowany przez system PIT-37. Uzupełnienia wymagają także indywidualne ulgi i odliczenia, np. ulga rehabilitacyjna czy termomodernizacyjna.

- W związku z tym lepiej nie polegać wyłącznie na przygotowanym formularzu PIT i zweryfikować ulg. Warto też przekazać 1,5 procent podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Zakłady pracy mają czas do końca lutego na przesłanie pracownikom PIT-11. Dzięki usłudze e-PIT nie musimy czekać aż otrzymamy od pracodawcy PIT, rozliczenia możemy już dokonać – podsumował Piotr Juszczyk.

Źródło: Radio ZET/InFakt