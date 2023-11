Tyle będziemy zarabiać, jeśli opozycja dotrzyma słowa [TABELA]

Podatki miały być niższe za sprawą wyższej kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 30 tys. zł. Podwojenie tej sumy zaproponowała w pakiecie „100 konkretów” Koalicja Obywatelska, jednak Konfederacja, która początkowo obiecywała kwotę wolną równą dwunastokrotności pensji minimalnej, wyprzedziła opozycję. Do Sejmu – po kilku wpadkach i autopoprawkach – trafił projekt posłów Konfederacji, który zakłada w myśl obietnicy KO podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych.

Kwota wolna od podatku a pensja netto. Mamy wyliczenia

„Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów” – czytamy w programie KO.

Eksperci z Grant Thornton przyjrzeli się trzem scenariuszom: z niezmienioną kwotą wolną od podatku, z kwotą wolną równą 60 tys. zł i kwotą wolną równą sumie dwunastu pensji minimalnych. Warto w tym miejscu nadmienić, że pensja minimalna, która obecnie wynosi 3600 zł brutto, od 1 stycznia wzrośnie do 4242 zł brutto.

Obecnie pracownicy z najniższą pensją pobierają na rękę 2784 zł. Jeśli kwota wolna skoczyłaby kwoty dwunastokrotności płacy minimalnej (ok. 50 tys. zł) lub do 60 tys. zł, to przy pensji 3600 zł brutto, kwota netto wyniosłaby 2827 zł.

Od 1 stycznia najmniej zarabiający przy niezmienionej kwocie wolnej od podatku dostaną na rękę 3057 zł. Przy kwocie równej dwunastokrotności pensji minimalnej i wyższej pensja netto wzrosłaby do 3141 zł.

Przy kwocie 6 tys. zł brutto pracownik zarobi na rękę odpowiednio: 4420 zł, 4629 zł, 4711 zł. Im wyższa kwota wolna od podatku, tym wyższa płaca na rękę. Według szacunków ekspertów osoby zarabiające poniżej 6100 zł brutto miesięcznie nie zapłacą żadnego podatku, ponieważ ich dochód w całości zmieści się kwocie wolnej. Zapłacą oni jednak obowiązkowe składki na ubezpieczenia – składkę zdrowotną i ZUS (około 770-1070 zł miesięcznie w zależności od dochodów).

„Okazuje się, że na podniesionej do 60 tys. zł kwocie wolnej najbardziej skorzystają pracownicy zarabiający w przedziale 7-15 tys. zł brutto. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto wzrośnie po 300 zł. Procentowo największą korzyść na proponowanych zmianach odczują pracownicy zarabiający 6 tys. zł brutto. W ich przypadku kwota netto wzrośnie o 291 zł do 4711 zł, czyli o 7 proc.” – czytamy w komentarzu Grant Thornton.

Co z zarabiającymi powyżej 15 tys. zł brutto? Eksperci zwrócili uwagę, że osoby zarabiające powyżej 17 340 brutto miesięcznie nawet bez żadnych zmian w systemie podatkowym w przyszłym roku odczułyby spadek wynagrodzenia na rękę. Wszystko przez podwyższenie górnego limitu składek na ZUS, których koszt może być wyższy niż korzyść podatkowa rzędu 300 złotych.

Źródło: Radio ZET/ Grant Thornton