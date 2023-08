Tyle dokładnie wyniesie 14. emerytura. Tabela ZUS

14. emerytura na rękę wyniesie maksymalnie 2202,5 zł. Minimalna wypłata to 39,5 zł – to kwota netto od wyznaczonej w ustawie minimalnej wysokości „czternastki” na poziomie 50 zł brutto. Na dodatkowe świadczenie nie mogą liczyć osoby, które otrzymują co miesiąc od ZUS więcej niż 5500 zł. A jakie kwoty otrzymają seniorzy, którym przyznano niższe emerytury?

14. emerytura 2023. Tabela ZUS

- Szacujemy, że około 6,8 mln Polaków uzyska świadczenie w pełnej wysokości, a blisko 2 mln w mechanizmie złotówka za złotówkę – powiedziała w TVP Info minister rodziny Marlena Maląg. Chodzi o pełną wysokość brutto – kwota netto ze względu na pobieranie zaliczki na PIT będzie się różnić.

Oglądaj

Osoby z emeryturą minimalną otrzymają we wrześniu 2023 roku dodatkowo 2202,5 zł. Pełna 14. emerytura w przypadku osób ze świadczeniem 2900 zł brutto będzie wynosić 2093,5 zł na rękę. Dokładną kwotę można sprawdzić w poniższej tabeli przygotowanej przez ZUS.

fot. RadioZET.pl/ZUS

Pieniądze będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym – o takie kwoty zostaną podwyższone przelewy i przekazy. Wypłaty realizowane będą we wrześniu – pierwsza transza pieniędzy trafi do beneficjentów 1 września, ostatnia 25 września.

- To jest kolejny krok ze strony państwa, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę. Bo jak się to wszystko podliczy, to co nastąpiło w tym roku, a także to, co nastąpi w marcu przyszłego roku, to będzie można powiedzieć, że ta rekompensata będzie pełna – stwierdził Kaczyński po anonsowaniu podwyższenia 14. emerytury.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że 14. emeryturę otrzyma w 2023 roku około 8,8 mln osób.