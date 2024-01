Tyle naprawdę wyniosła inflacja w 2023 roku. GUS podał oficjalne dane

Inflacja w 2023 roku wyniosła 11,4 procent - wynika z wyliczeń GUS. Tempo wzrostu cen było więc dwucyfrowe i spadło w stosunku do 2022 roku tylko o 3 punkty procentowe. Tegoroczny wskaźnik ma być już znacznie niższy, zbliżony do 6 procent - dalej będzie to jednak ponad dwa razy więcej, niż wynosi postawiony przed NBP cel inflacyjny.

Inflacja w 2023 roku wyniosła 11,4 procent. W 2024 powinna być już jednocyfrowa

Skończyliśmy z grozą inflacji, która spadła do wartości jednocyfrowej – taką radosną nowinę przekazał prezes NBP Adam Glapiński. Inflacja jest ogromna i dalej bezlitośnie drenuje portfele Polaków, a na dodatek jest przypudrowana i tak naprawdę 2 razy wyższa – takie ponure wieści głosili ekonomiści Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kto ma rację i czy możliwe, że wszyscy? Inflacyjne tajniki przybliżyła w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, osoba, której decyzje współwyznaczają wysokość stóp procentowych w Polsce.

„Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4%)” – podał GUS w oficjalnym komunikacie.

Jednocześnie zrewidowane dane dotyczące wysokości wskaźnika inflacji liczonego rok do roku w grudniu 2023. „W grudniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do grudnia 2022 r. o 6,2% (wskaźnik cen 106,2), a w stosunku do listopada 2023 r. wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1)” - oznajmił Główny Urząd Statystyczny. Z szybkiej kalkulacji wynikało, że inflacja w grudniu liczona rok do doku wyniosła 6,1 procent - poniżej prognoz.

„Nadchodzące miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji. W marcu CPI będzie zbliżone do górnej granicy celu NBP (3,5%). Ceny żywności będą niższe niż przed rokiem, podobne trendy zobaczymy przy cenach energii. Głównym mankamentem będzie wysoki wzrost cen usług” - zapowiedział Polski Instytut Ekonomiczny. PIE dodał, że druga połowa roku przyniesie wzrost inflacji związany z działaniami administracyjnymi. „Ewentualny wzrost stawki VAT na żywność oznacza większą inflację o 0,8 pkt. Bardziej doniosłym wydarzeniem będzie jednak częściowe odmrożenie cen energii. Spodziewamy się, że podwyższy CPI o około 2 pkt” - zaznaczyli eksperci.

Dlaczego inflacja w całym roku wyniosła 11,4 procent, skoro w grudniu wskaźnik inflacji liczony rok do roku spadł do 6,2 procent? Różnica wynika z odmiennej metody liczenia, co prof. Tyrowicz wyjaśniła na powyższym nagraniu.

