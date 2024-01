Tyle rozdali Czarnek i Morawiecki już po wyborach. "Potężne pieniądze"

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, który był gościem porannego programu „Tłit” w Wirtualnej Polsce, przypomniał, że chciałby, aby docelowo nakłady na naukę w Polsce „były na poziomie europejskim, czyli około 2 proc. PKB”. Podczas programu padło też pytanie, jak wyglądają prace nad odpolitycznieniem uczelni i przywróceniem transparentności wydawania środków na naukę.

Czarnek i Morawiecki rozdali miliardy po wyborach? Wieczorek zapowiada raport

- Dojrzewamy do tego, by pokazać, ile poszczególne uczelnie w poprzednich latach otrzymały środków. Chcielibyśmy przedstawić raport, myślę, że to się powinno stać na dniach - odpowiadał. Minister jest zdania, że w kwestiach finansowych należy jak najszybciej przywrócić transparentność.

- Były takie przypadki, że zespoły, komisje oceniały granty. Mówiły: tyle punktów otrzymuje dana uczelnia. Po czym przychodził pan minister i mówił: nie, ta uczelnia - mimo tych punktów - dostanie mniej” – tłumaczył, dodając, że „minister ma prawo wszystko zmienić, byle było to zgodne z prawem". - Natomiast na pewno środowisko to oceniało bardzo negatywnie - dodał.

Szef resortu nauki odniósł się też do słów swojego zastępcy, wiceministra Marka Gzika, który mówił w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej", że zastane przez nowe kierownictwo resortu zasady transferowania pieniędzy do uczelni są „oburzające”.

Chcielibyśmy taki raport przedstawić po to, by to raz na zawsze przeciąć i pokazać, jak wyglądały transfery środków finansowych - Dariusz Wieczorek

Rozmówca WP zapewniał, że audyt i prace nad raportem trwają już od kilku tygodni. Jednocześnie poinformował, że poprzedni rząd podejmował niektóre decyzje finansowe już po wyborach. - Po 15 października premier Mateusz Morawiecki, chociaż wiedział, że nie będzie już premierem, i minister Przemysław Czarnek, chociaż wiedział, że nie będzie ministrem, rozdali w obligacjach 1,3 miliarda złotych różnym uczelniom. To są potężne pieniądze - ocenił.

Podkreślił, że środki te zostały wstrzymane. - Sygnalizuję wszystkim tym, których to dotyczy, że chcemy to zrobić w sposób transparentny. To nie znaczy, że uczelnie nie będą mogły z tych środków korzystać, ale to nie może być tak, żeby premier ustępującego rządu rzutem na taśmę, mimo naszych próśb, [...] podjął takie decyzje - podsumował ten wątek minister Wieczorek.

