Tyle w 2024 roku mogą stracić seniorzy. Tabela emerytur bez obietnicy Tuska

Emerytury do 2500 zł zwolnione są z poboru zaliczki na podatek dochodowy dzięki kwocie wolnej wynoszącej 30 000 zł rocznie. Jedną z obietnic wyborczych złożonych przez Donalda Tuska było podniesienie jej do wysokości 60 000 zł. Wygląda na to, że z powodu braku czasu – do stycznia 2024 zostało już tylko pół miesiąca – zmiana nie zostanie wprowadzona. Po części to wynik przedłużenia o 2 miesiące oddawania rządu przez Prawo i Sprawiedliwość: gdyby nie to, zmiany być może udałoby się wprowadzić. Jak wpłynie to na wysokość świadczeń otrzymywanych przez emerytów?

Emerytury bez kwoty wolnej 60 000 zł. Tabela

Waloryzacja emerytur w 2024 rok będzie prawdopodobnie niższa, niż założyć w projekcie budżetu rząd Mateusza Morawieckiego. W przepisach zapisano, że inflacja miała wynieść w 2023 roku 12,3 procent. Najnowsza projekcja NBP zakłada, że tempo wzrost cen wyniesie 11,4 procent. Ten wskaźnik podstawiany jest do zapisanego w ustawie wzoru, na podstawie którego wylicza się wysokość waloryzacji. Prognozowaną podwyżkę świadczeń można sprawdzić w tej tabeli.

Z programu Platformy Obywatelskiej wynikało, że część seniorów będzie mogła liczyć na drugą podwyżkę – taki efekt miałoby wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku. Na takim rozwiązaniu skorzystaliby seniorzy z emeryturami wyższymi niż 2500 zł brutto. Dla osób, które od ZUS otrzymywaliby mniej, nic by się nie zmieniło.

W tabeli przedstawiliśmy jak wzrosłyby dzisiejsze emerytury wzrosłyby w 2024, zakładając waloryzację wynoszącą 11,4 procent, przy kwocie wolnej wynoszącej 30 000 zł oraz 60 000 zł. Pokazaliśmy także, o ile miesięcznie różniłyby się te kwoty.

fot. RadioZET.pl

Maksymalna różnica wynosiłaby 300 zł na rękę miesięcznie, a więc 3600 zł w ciąg roku – taką podwyżkę otrzymaliby seniorzy, których emerytura byłaby w 2024 roku wyższa niż 5000 zł brutto. Będzie to prawdą dla emerytów, którzy w 2023 roku cieszą się świadczeniem w wysokości około 4500 zł brutto.

Różnicę w wysokości otrzymywanych świadczeń odczuliby emeryci, którzy w 2023 roku otrzymują świadczenie wyższe niż 2300 zł brutto: po waloryzacji wszystkie one byłyby wyższe od 2500 zł brutto, a więc przekroczyły obecną wysokość kwoty wyższej od podatku.

Źródło: Radio ZET