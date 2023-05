Tyle wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. Szokujące dane ZUS

Emerytura minimalna w Polsce po rekordowej waloryzacji wynikającej z wysokiej inflacji wzrosła do 1588,44 zł brutto. Z punktu widzenia emerytki pobierającej najniższe świadczenie jest to kwota wręcz astronomiczna. Dla emeryta, który zapracował na najwyższe świadczenie, taka suma nie robi większego wrażenia: niemal tyle otrzymuje od ZUS dziennie.

Najwyższa emerytura w Polsce. Przepaść między świadczeniami

Jakich emerytur mogą oczekiwać pracujący? - To zależy od tego, jaka będzie ich indywidualna strategia emerytalna, czy będą płacić składki, jak długo będą to robić i kiedy przejdą na emeryturę. Formuła emerytalna, którą mamy obecnie, zakładając że ona się utrzyma w przyszłości, premiuje każdy rok składkowania i nieprzechodzenia na emeryturę mniej więcej 9-ma procentami wzrostu świadczenia. Jeśli ktoś przejdzie mając 60 lat, a alternatywnie mógłby przejść mając 65 lat, to emerytura przez te 5 lat dłuższej pracy wzrośnie o ponad 50 procent. W tym systemie można sterować realną wysokością świadczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa.

Chcesz mieć wysoką emeryturę – pracuj dłużej. Taką radę dla pracujących przekazał ZUS. Zakład potwierdził to założenie podając datowane na 18 kwietnia 2023 informacje o najwyższej emeryturze w Polsce, pobieranej przez mieszkańca Zabrza. Po marcowej waloryzacji senior zaczął otrzymywać od ZUS 43 412 zł brutto miesięcznie.

Mający obecnie 90 lat mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, na kapitał pracował 62 lata, 5 miesięcy i 18 dni. Drugą najwyższą emeryturę w Polsce otrzymuje mieszkaniec Warszawy, który przepracował łącznie 61 lat i 3 miesiące. Na jego konto ZUS przelewa co miesiąc 36 390 zł.

Na drugim krańcu siatki wysokości wynagrodzeń znaleźli się seniorzy, którzy stażem pracy pochwalić się niemal nie mogą. Najniższe świadczenie wypłacane jest mieszkańcowi Wrocławia, który otrzymuje od ZUS zaledwie 2 grosze miesięcznie. O 50 procent więcej – czyli 3 grosze – wypracowała mieszkanka Warszawy, 10 groszy otrzymuje zaś mieszkanka Rzeszowa, która składki odprowadzała przez jeden miesiąc.

- Osoby, które dostają wysokie emerytury to seniorzy, którzy na emeryturę przeszli późno dopiero po przepracowaniu wielu dziesiątków lat. Oczywiście wysokość naszych zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej, ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i nieśpieszenie się z przejściem na emeryturę – stwierdziła Iwona Kowalska – Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

RadioZET.pl/ZUS