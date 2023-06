Tyle zarobiliśmy w całym 2022 roku. GUS podał nowe dane

Pensje w 2022 roku rosły wolniej niż ceny. GUS podał, że statystyczny Polak zarobił 6346,15 zł brutto, czyli o 11,7 proc. więcej niż w 2021 roku. Inflacja tymczasem wzrosła o 14,4 proc., co sprawia, że mamy do czynienia wyłącznie z nominalną podwyżką, gdyż w ujęciu realnym pensje straciły na wartości.

Przeciętne zarobki w 2022 roku. Górnicy z największymi podwyżkami

Przeciętna pensja rok do roku wzrosła o prawie 12 proc. Jak podał GUS „jest to wzrost większy niż notowany w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło wówczas o 8,7 proc.”

Urząd podał, że podwyżki były zróżnicowane, zaś najhojniejsze premie przyznawano w górnictwie. W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wahało się od 4127,68 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 11101,46 zł w sekcji Górnictwo i wydobywanie. „Było to odpowiednio o 35,0 proc. mniej i o 74,9 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.” – czytamy w komunikacie.

Dodano, że we wszystkich sekcjach PKD w stosunku do 2021 r. zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto. Wzrost ten wyniósł od 5,9 proc. w sekcji Edukacja do 22,6 proc. w sekcji Górnictwo i wydobywanie.

Pewną podwyżkę każdego roku mają jedynie pracownicy z minimalna pensją. Ta w 2022 roku wynosiła 3010 zł i w stosunku do 2021 roku wzrosła o 210 zł. Według danych wstępnych w grudniu 2022 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało ponad 400 tys. zatrudnionych.

Przeciętne wynagrodzenie brutto Pensja minimalna brutto 2022 rok 6346,15 zł 3 010 zł 2021 rok 5662,53 zł 2 800 zł 2020 rok 5167,47 zł 2 600 zł 2019 rok 4918,17 zł 2 250 zł 2018 rok 4585,03 zł 2 100 zł

Liczba osób z najniższą pensją wzrosła w styczniu 2023 roku kiedy to płaca minimalna skoczyła do 3490 zł brutto i wzrośnie w po raz kolejny w lipcu, kiedy najniższa pensja sięgnie 3600 zł brutto. W 2024 roku szykują się dwie kolejne podwyżki płacy minimalnej: od stycznia ma wynosić 4242 zł, od lipca – 4300 zł.

