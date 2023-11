Tyle zarobiliśmy w ostatnim miesiącu. Nowe dane GUS o wynagrodzeniach Polaków

Zarobki Polaków znów w górę. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 7544,98 zł - podał Główny Urząd Statystyczny. To o 12,8 proc. więcej rok do roku. Miesiąc do miesiąca płace wzrosły o 2,2 proc.

