Tylko PiS będzie dalej wypłacał 13. i 14. emeryturę. Prawda czy kłamstwo?

13. i 14. emerytura znacznie poprawiły sytuację finansową seniorów. Wysoka waloryzacja okazała się zbyt niska, żeby wyrównać inflację: GUS wyliczył, że w 2022 roku siła nabywcza emerytur i rent spadła o 4,7 procent. Ratunkiem dla budżetów osób starszych były właśnie „trzynastki” i „czternastki”, nic więc dziwnego, że perspektywa ich utracenia wzbudza w seniorach obawy. Czy rzeczywiście KO, Lewica i Trzecia Droga czyhają na dodatki dla seniorów i zamierzają je zabrać?

13. i 14. emerytura po wyborach. Kto chce zabrać świadczenia?

Ekspert na słowa o tym, że tylko PiS jest gwarantem tego, że 13. i 14. emerytura będzie dalej wypłacana zareagował bardzo żywiołowo. - Myślę, że ktoś z opozycji powinien wyjść i powiedzieć, że tylko on jest gwarantem, że będzie wypłacana waloryzacja. Albo gwarantem, że będą w ogóle wypłacane emerytury: to i to ma mniej więcej tyle samo sensu. To jest pewne zobowiązanie państwa, to jest pewne zobowiązanie nas wszystkich, jako uczestników tego systemu, że gwarantujemy wypłatę świadczeń. Więc jeżeli państwo na coś się zdecydowało, to państwo będzie musiało to wykonywać. Oczywiście zawsze mogą być pewne zmiany, ale skoro inne partie mówią, że nie mają planów modyfikowania 13. i 14. emerytury, to znaczy, że nie planują takich rozwiązań. To trochę jest manipulacją, a wręcz formą kłamstwa: tak naprawdę gwarantami wypłaty 13. i 14. emerytury są wszyscy obywatele, którzy płacą składki i podatki – stwierdził dr Antoni Kolek.

„Trzynastka” i „czternastka” gwarantowane są przez prawo: ich wypłaty zostały zapisane w odpowiednich ustawach o dodatkowych świadczeniach dla seniorów. Żeby przestać je wypłacać, należałoby zmienić przepisy. Partii, które chciałyby to zrobić, ze świecą szukać: ugrupowania bardzo dobrze wiedzą, że taki ruch byłby „politycznym samobójstwem”. Chęć zlikwidowania dodatkowych wypłat dla seniorów zadeklarowała tylko Konfederacja.

- Mówienie, że opozycja by miała nie być gwarantem wypłaty „trzynastki” i „czternastki” jest trochę dziwne. Tym bardziej, że na wiecach politycznych przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówili o tym, że ta 13. i 14. emerytura zostaje. Gwarantami wypłat są tak naprawdę obywatele płacący podatki: od przyszłego roku, zgodnie z tym co zapisano w budżecie, to właśnie z podatków będzie wypłacane 13. i 14. emerytura – do tej pory wypłaty finansowane były z Funduszu Solidarnościowego i pożyczek. To, co mogliby zrobić rządzący w następnej kadencji to chociażby zwolnić te wypłaty z podatku. Świadczenie wypłacane z budżetu, które jest opodatkowane, to już jest tak naprawdę bardzo dziwnie. 500 plus wypłacane w taki sam sposób opodatkowane nie jest – zauważył dr Kolek.

Czy 13. i 14. emerytura są prawdziwymi emeryturami? Prezes Instytutu Emerytalnego rozwiał także ten mit, tłumacząc, że nie bez kozery w ustawach „trzynastka” i „czternastka” nazywane są dodatkowymi świadczeniami, a nie emeryturami.

- Tutaj faktycznie możemy mieć do czynienia z manipulacją albo nawet kłamstwem To nie jest żadna 13. czy 14. Emerytura, jaka funkcjonuje w części zakładach pracy. Ta „trzynastka” to dodatkowe wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak otrzymywaliśmy poprzednie 12 wypłat. Czyli jak ktoś pracuje za 3000 zł, to 3000 zł otrzyma, a ktoś pracujący za 6000 zł dostanie właśnie 6000 zł. W Przypadku seniorów dodatek do przelewu z ZUS nie jest wysokości podstawowego świadczenia, tylko w wysokości najniższej ustawowej emerytury, czyli 1588,44 zł brutto. W przypadku 14. emerytury było to 2650 zł brutto. Więc to nie jest 13. i 14, emerytura, formalnie w przepisach też jest to inaczej nazwane: to jest to kolejne czy dodatkowe roczne świadczenie dla osób uprawnionych. To bardzo ładna marketingowa nazwa, póki nie zaczniemy patrzeć na to, kto 13. emeryturę otrzymuje. No bo jeżeli taką 13. emeryturę dostanie 21-letni student, który ma do tego uprawnienie, pobiera rentę rodzinną, to też chyba musi się czuć dziwnie – zauważył dr Antoni Kolek.