Tylko połowa przedsiębiorstw planuje dać podwyżki pracownikom

Płaca minimalna wzrośnie w 2023 roku dwa razy. To następstwo wysokiej inflacji, która w błyskawicznym tempie obniża wartość pieniądza. Zarobki w Polsce przestały nadążać za wzrostem cen, co oznacza, że za otrzymywane wynagrodzenia możemy kupić coraz mniej produktów i usług. W 2023 roku dużą część pracowników czeka pogorszenie sytuacji finansowej: utrzymanie wynagrodzeń na poziomie z 2022 roku planuje 29 procent pracodawców, a 8 procent zakłada nawet obniżkę. To wyniki badania przeprowadzonego przez Personnel Service.

Podwyżka inflacyjna. Da ją tylko 22 procent przedsiębiorstw

Wzrost płacy minimalnej został wskazany jako powód przyznania pracownikom podwyżki przez 17 procent przedsiębiorców. 22 procent pracodawców zamierza utrzymać poziom życia zatrudnionych, przyznając podwyżkę wyrównującą inflację, a 14 procent podniesie pensje bez względu na inflację i wyższą płacę minimalną.

Co trzecie przedsiębiorstwo planuje podwyżki o 6-10 procent, 22 procent podmiotów deklaruje podniesienie pensji o 11-15 procent, 14 procent pracodawców zakłada podwyżki wynoszące 1-5 procent, 13 procent przedsiębiorstw zapowiada wzrost płac rzędu 16-20 procent, a co dziesiąte planuje podniesienie wynagrodzeń o ponad 21 procent. „Warto jednak wskazać, że już 45 procent firm planuje podwyżki o ponad 11 procent, a taki wzrost wynagrodzenia pozwoli pracownikom nieco delikatniej odczuwać skutki rosnącej inflacji” – dodano w raporcie.

76 procent badanych pracowników planuje, żeby postarać się o wyższe wynagrodzenie – w lutym odsetek ten wyniósł 60 procent. Najwięcej ankietowanych, 37 procent, ma zamiar poprosić obecnego pracodawcą o podwyżkę (w lutym odsetek ten wyniósł 29 procent). 23 procent pracowników będzie rozglądało się za lepiej płatną pracą, a 16 procent poszuka pracy dorywczej.

- Warto tutaj docenić rozwagę pracowników, którzy najpierw porozmawiają ze swoim aktualnym pracodawcą, dopiero potem rozejrzą się za lepiej płatną pracą. To asekuracyjna strategia, pasująca do aktualnych warunków, podobnie jak rosnąca popularność pracy dorywczej, bo niejedna osoba właśnie dzięki niej spina domowy budżet – skomentował taką strategię Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI. Badanie pracowników odbyło się na reprezentatywnej grupie 1069 osób w dniach 6-11 października 2022. Badanie firm zrealizowana w dniach 11-17 października 2022.

RadioZET.pl/PAP