Abonament RTV od lat wzbudza kontrowersje wśród Polaków. Regulowanie tej opłaty jest sprawdzane przez Pocztę Polską, a niepłacenie może wiązać się z przykrymi konsekwencjami. W przypadku zaległości najpierw zostaje wysłane wezwanie do zapłaty. Nie jest konieczna żadna kontrola w domu: wszystkie dane dostępne są w Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Dotyczy to zarówno seniorów, jak i innych osób. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty, mamy jedynie tydzień na spłacenie długów. Jeśli zadłużenie nie zostanie uregulowane, sprawa zostaje przekazana do urzędu skarbowego właściwego dla konkretnej osoby. Urząd może ściągnąć pieniądze z rachunku bankowego czy pensji.

W przypadku emerytów brak reakcji grozi “ucięciem” części emerytury: urząd skarbowy pomniejszy wypłacaną co miesiąc kwotę o wysokość zadłużenia. Nie ma znaczenia, z jakiego powodu nie uiściliśmy opłaty. Czas na uregulowanie zaległości jest tylko do 25 stycznia.

Ile kosztuje abonament RTV?

W 2024 r. roczny abonament za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy wynosi tyle samo, co w 2023 roku. To dokładnie 294,90 zł. Opłata w 2024 r. uwzględnia zniżkę w wysokości 10%, jeśli zapłacimy abonament za cały rok z góry. Miesięczne stawki to 27,30 zł za telewizor (lub radio i telewizor) oraz 8,70 zł za samo radio.

Osoby, które posiadają zarejestrowany na Poczcie Polskiej sprzęt, muszą opłacać abonament do 25. dnia każdego miesiąca. Przypominamy: nie wszyscy emeryci muszą płacić abonament RTV. Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje m.in. osobom po 75 roku życia czy 60-latkom, których emerytura nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. średniego wynagrodzenia.