Tysiące osób na wcześniejszej emeryturze. ZUS podał nowe dane

Emerytury pomostowe przysługują przedstawicielom konkretnych zawodów, którzy wypracują odpowiedni staż pracy lub okres składkowy. Taką wcześniejszą emeryturą dla nauczycieli jest świadczenie kompensacyjne. We wrześniu pobierało je 11,8 tys. uprawnionych – podał ZUS.

Tysiące osób na wcześniejszej emeryturze. Dane o „kompensówkach”

ZUS wyjaśnił, że nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przeciętna wysokość takiej kompensówki we wrześniu wyniosła ok. 3,8 tys. zł.

Łącznie we wrześniu 2023 roku emerytury pomostowe pobierało 40,5 tys. osób. Przeciętna wysokość pomostówki wynosiła 4 770,47 zł.

W przypadku nauczycieli „kompensówka” przysługuje jedynie tym, którzy odznaczają się 30-letnim stażem pracy (w tym 20 latach przepracowanych przy tablicy).

Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Nauczyciele na „kompensówkach” w przeciwieństwie do emerytowanych nauczycieli nie mogą kontynuować pracy w szkole. Odstępstwem od tej zasady jest zatrudnienie na stanowisku pomocy nauczyciela lub nauczyciela w oddziale przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy.

Niewykluczone, że z czasem kolejne grupy zawodowe będą mogły pozwolić sobie na wcześniejszą emeryturę. Zarówno związkowcy z „Solidarności”, jak i Prawo i Sprawiedliwość, także Lewica, przedstawili swoje propozycje emerytur stażowych.

Źródło: Radio ZET/ PAP