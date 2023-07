Tysiące pracowników narażonych na niebezpieczeństwo. Zaskakujące dane agencji

Praca w górnictwie, budowlance, czy w przemyśle ciężkim wiąże się z ponadprzeciętnym ryzykiem wypadków przy pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku ucierpiało w ich wyniku 66 tys. pracowników, czyli o 3,2 proc. mniej niż w 2021 roku. Statystycznie na 1000 pracowników więcej niż 4 doznaje takiego wypadku. Nie jest zaskoczeniem, że na podobne zdarzenia w największym stopniu narażeni są pracownicy z województwa śląskiego.

W tych regionach praca jest najcięższa. Są dane o szkodliwych warunkach

„Hałas, pyły rakotwórcze, gorący lub zimny mikroklimat czy substancje chemiczne – te czynniki powodują, że warunki pracy uznawane są za ciężkie. W Polsce pracuje tak 442,3 tys. pracowników, co stanowi 6,5 proc. ogółu zatrudnionych (dla firm powyżej 10 osób)” – czytamy w komunikacie agencji zatrudnienia Personnel Service.

Eksperci podali, że w ciężkich warunkach pracują zwykle mężczyźni. Za region, w którym pracę uważa się za najcięższą, uznano Śląsk z uwagi na liczne kopalnie. Statystyki dotyczące bezpieczeństwa pracy będą się jednak poprawiać z uwagi na automatyzację i zieloną rewolucję energetyczną – prognozują eksperci.

- Na pracę w ciężkich warunkach są narażone osoby wykonujące zawody związane z górnictwem, hutnictwem, energetyką, chemią, budownictwem, przemysłem ciężkim, transportem, rolnictwem czy gospodarką komunalną. Liczba zatrudnionych w tych sektorach spada, co jest głównie związane z zieloną transformacją. Trzeba jednak pamiętać, że tak naprawdę w każdym miejscu pracy kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są kluczowe. Ważne jest identyfikowanie czynników szkodliwych oraz odpowiednia profilaktyka – mówił Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, ekspert rynku pracy.

Statystyki wskazują, że poza województwem śląskim, najcięższe prace wykonuje się w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim. Natomiast najbardziej bezpieczne warunki zatrudnienia odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie na pogorszenie stanu zdrowia narażona była co trzydziesta piąta osoba, a nie co siódma jak w przypadku Śląska.

Kobiety, co do zasady, wykonują zwykle prace uznawane za mniej niebezpieczne. W 2022 roku kobiety stanowiły 17,7 proc. wszystkich zatrudnionych w ciężkich warunkach, co oznacza, że blisko co szósta zatrudniona w ten sposób osoba była kobietą. W ich przypadku najtrudniejsze warunki pracy zarejestrowano w województwie łódzkim.

RadioZET.pl/Personnel Service