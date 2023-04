Tysiące rodziców musi poprawić PIT. Powód zaskakuje

PIT za 2022 rok stał się nie lada wyzwaniem. Polski Ład skomplikował system podatkowy, ale równolegle pojawiły się inne zmiany, które mają wpływ na rozliczenie się ze skarbówką. Izba Administracji Skarbowej w Krakowie przypomniała, że rodzice nie powinni doliczać rent dzieci do dochodów własnych. „To opłacalne, bo teraz każdy – i rodzic i dziecko – może skorzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł” – wyjaśniono. Podwójne PIT-y, choć finansowo pozwalają wyjść na plus, skomplikowały system.

Renta dla dziecka a PIT

„W ubiegłym roku zmieniły się przepisy. W rozliczeniu za 2022 r. rodzice powinni złożyć odrębne zeznanie w imieniu małoletniego dziecka, które otrzymywało rentę rodzinną” – przypomniał urząd w komunikacie.

Krakowska skarbówka zwróciła jednak uwagę, że prawie 2 tys. dzieci z Małopolski zostało rozliczonych w nieprawidłowy sposób. Powód? Dzieci same podpisały się na deklaracji, podczas gdy powinni zrobić to rodzice. „Dzieci nie mają lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i nie mogą samodzielnie podpisać zeznania podatkowego – ani tradycyjnie, ani elektronicznie” – wskazano.

Zeznanie musi podpisać osoba dorosła (np. rodzic), dlatego wyjątkowo nie można w takiej sytuacji rozliczyć się przez internet, a jedynie w formie papierowej. Te rozliczenia rodzice powinni skorygować, podpisując je w imieniu małoletniego dziecka. Warto zrobić to samodzielnie, nie czekając na wezwanie z urzędu, co przyspieszy ewentualny zwrot nadpłaty. Poprawa zeznania jest konieczna i nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji Krajowa Administracja Skarbowa

W jaki sposób rodzice powinni poprawić zeznanie składane w imieniu dziecka? Urząd radzi, by złożyć je wyjątkowo w formie papierowej. Należy wskazać na deklaracji dane dziecka i zaznaczyć, że podatnik jest jego opiekunem prawnym. Tak przygotowane zeznanie należy złożyć w skarbówce lub przesłać pocztą.

Termin na złożenie PIT co do zasady mija 30 kwietnia. W tym roku jednak dzień ten wypada w niedzielę, a kolejny dzień pracy to wtorek 2 maja. Warto jednak rozliczyć się szybciej i wcześniej odnotować ewentualny zwrot podatku na swoim koncie.

RadioZET.pl/KAS