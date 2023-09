Tytoniowy gigant inwestuje w Polsce miliard zł. Chce wycofać papierosy

Papierosy szkodzą zdrowiu, o czym przypominają palaczom ostrzeżenia na opakowaniach. Coraz częściej mówi się o pomysłach całkowitego zakazania palenia tytoniu, światowi giganci szukają więc sposobów na dalsze dostarczanie produktów swoim klientom. Coraz większą popularność zdobywają podgrzewacze tytoniu, w których wkłady nie są spalane, dzięki czemu nie emitują tak dużej ilości szkodliwych substancji. Produkcja wkładów ma być realizowana w Polsce.

Philip Morris inwestuje miliard zł w Polsce. Fabryka pod Krakowem

- Polska zawsze odgrywała dla nas strategiczną rolę. Od 1996 r. zainwestowaliśmy nad Wisłą już blisko 25,5 mld zł. Te inwestycje uwzględniają m.in. naszą fabrykę w Krakowie oraz jej stałą modernizację, a także rozwój naszego krakowskiego centrum, świadczącego usługi biznesowe dla wielu rynków. Dziś mam zaszczyt poinformować, że Philip Morris International podjął decyzję o nowej inwestycji – zapowiedział Michał Mierzejewski, Prezes Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej.

Philip Morris zapowiedział, że zamierza całkowicie wygasić produkcję papierosów i zastąpić je produktami bezdymnymi. Prace rozpoczęły się w 2026 roku, a ich owocem jest system IQOS. Wkłady do nowej generacji podgrzewczy ma być produkowana w Polsce.

- Chcemy, żeby produkcja nowej generacji wkładów tytoniowych do podgrzewania, w tym wkładów do IQOS ILUMA, odbywała się w naszej fabryce w Krakowie, która już dzisiaj należy do największych na świecie. Szacujemy, że ta inwestycja na ponad miliard złotych pozwoli stworzyć wiele nowych, wysoce wyspecjalizowanych miejsc pracy. O szczegółach nowej inwestycji poinformujemy w nadchodzących miesiącach – dodał Michał Mierzejewski.

- Jak wielokrotnie podkreślał Jacek Olczak, CEO Philip Morris International, miejsce papierosów jest w muzeum. Chcąc osiągnąć ten cel, dorośli palacze, którzy nie zrywają z nałogiem, powinni mieć dostęp do lepszych, mniej szkodliwych alternatyw dla papierosa. Niezależnie od tego, o jakiej kategorii takich produktów mówimy: czy będą to produkty doustne, jak snus czy saszetki nikotynowe, czy podgrzewany tytoń, czy też e-papierosy – każda z nich dla pełnoletniego palacza jest lepsza, niż dalsze palenie papierosów – przypomniał szef PMI na obszar Europy Północno-Wschodniej.

IQOS ILUMA podgrzewa tytoń bez jego spalania, wytwarzając aerozol nikotynowy zawierający średnio o 95 proc. mniej szkodliwych substancji chemicznych w porównaniu z papierosem. Urządzenie nie wydziela dymu ani popiołu, a emitowany przez nie aerozol ma znacznie mniej intensywny zapach niż dym papierosowy.