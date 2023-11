Uciążliwa opłata do likwidacji? „Nie możemy zachować obecnego sposobu finansowania”

Abonament RTV to opłata za używanie radia i telewizji, z której wpływy mają finansować działalność mediów publicznych. Te jednak niemal co roku otrzymują hojne wsparcie z budżetu państwa tytułem „utraconych wpływów abonamentowych”. W debacie publicznej regularnie powraca pomysł likwidacji tej opłaty i zmiany modelu finansowania mediów państwowych , czego zwolennikiem jest także Adam Szłapka, lider Nowoczesnej i poseł Koalicji Obywatelskiej, który był gościem Radia ZET.

Abonament do likwidacji? Polacy są za

Zdaniem Adama Szłapki abonament powinien być zlikwidowany. – Donald Tusk już w 2008 roku zapowiadał likwidację abonamentu. Dziś sytuacja jeśli chodzi o media publiczne zmieniła się. To, jak będą finansowane media, to decyzja przyszłego ministra kultury. Nie możemy pozwolić sobie jednak na zachowanie obecnego stanu rzeczy – dodał. Zdanie Adama Szłapki podziela 98 proc. ankietowanych, którzy w sondzie Radia ZET opowiedzieli się za likwidacją abonamentu.

Temat likwidacji abonamentu wrócił za sprawą deklaracji przewodniczącego sejmowej komisji kultury Bogdana Zdrojewskiego, który nazwał tę opłatę „niesprawiedliwym haraczem”. Zdaniem polityka, abonament można zastąpić „symboliczną, obowiązkową opłatą od każdego”. Innym rozwiązaniem jest pozostawienie dopłat z budżetu państwa na rzecz mediów publicznych, jednak – jak zastrzegł Zdrojewski – nie na tak pokaźnym poziomie jak obecnie.

Zgodnie z wyliczeniami Rady Mediów Narodowych przyszłoroczne wpływy z abonamentu wyniosą 620 mln złotych, co zdaniem przewodniczącego Rady jest niewystarczającą kwotą, by pokryć wydatki. Krzysztof Czabański zwrócił się zatem do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zapewnienie odpowiedniego finansowania działalności jednostek publicznego radia i telewizji w 2024 roku.

Czabański wskazał, że "z projektów planów programowo-finansowych na przyszły rok, podstawę do sporządzenia których stanowią karty powinności na lata 2020-2024, wynika, że zapotrzebowanie nadawców na środki przeznaczone na finansowanie zadań, stanowiących realizację misji publicznej, wyniesie 3,65 mld zł".

Niewykluczone zatem, że w przyszłym roku kwota dotacji z budżetu państwa dla mediów publicznych przekroczy 3 mld zł.

Abonament 2024. Poczta Polska zachęca do płatności w góry

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości abonamentu za 2024 rok. Z dokumentu wynika, że stawki wyjątkowo nie wzrosną i zostaną utrzymane na poziomie z 2023 roku. W porównaniu z 2022 rokiem mamy jednak do czynienia z 10 proc. podwyżką.

Jak czytamy w akcie, stawka za jeden miesiąc za radioodbiornik wyniesie 8,70 zł, a za radio i telewizor lub sam telewizor – 27,30 zł miesięcznie. Poczta Polska zachęca jednak do opłacenia całego roku z góry, by zapewnić sobie zniżki. Uiszczenie opłaty rocznej w styczniu zagwarantuje odbiorcom 10 proc. rabat. Wówczas wysokość rocznej opłaty wyniesie 94 zł za odbiornik radiowy i 294,90 zł za odbiornik telewizyjny i lub radiowy i telewizyjny.

Źródło: Radio ZET