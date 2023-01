Uczniowie dostaną laptopy za darmo. Od września rewolucja w szkołach

Laptopy za darmo mają trafić do 370 000 uczniów czwartych klas szkół podstawowych już we wrześniu 2023 roku. To początek stałego programu pomocowego, który ma obowiązywać także w kolejnych latach. Rozdawanie komputerów zapowiedzieli na wspólnej konferencji prasowej premier Morawiecki i minister edukacji i nauki Czarnek.

Komputery za darmo dla uczniów. Nowy program Czarnka

- Naszym zdaniem, państwo powinno robić wszystko, aby każdy młody człowiek miał dobry start, bez względu na możliwości finansowe rodziców. Nierówności nie są napędem rozwoju, ale przyczyną utraconych talentów, straconych szans, przyczyną wielu tragedii, staramy się je wyrównywać - stwierdził Mateusz Morawiecki, zapowiadając bezpłatne przekazanie uczniom czwartych klas szkół podstawowych laptopów.

Komputery mają pełnić kilka ról, między innymi pozwalając na budowanie kompetencji cyfrowych u najmłodszych Polaków oraz umożliwiając wprowadzenie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań edukacyjnych, które uruchamiane byłyby właśnie na otrzymanych przez dzieci laptopach. Zadaniem projektu jest „wprowadzenie polskiej szkoły do XXI wieku”.

- Chcemy, by uczeń wyniósł z polskiej szkoły nie tylko wiedzę, lecz także przekonanie, że ma równe szanse na życiowy start. Czas ostatecznie wprowadzić polską szkołę w XXI wiek i przenieść poziom nauczania na jak najwyższy poziom - powiedział premier.

- Tym projektem pokazujemy, że to, co robiliśmy z internetem szerokopasmowym dla szkół, podpinamy polską szkołę do światowej sieci możliwości, obiegu wiedzy i kontaktu ze światem – zapowiedział premier.

- Komputery, które trafią do uczniów, przejdą na własność rodziny. Chcemy, by mogli korzystać z nich w szkole i w domu, by zostały na przyszłe lata ich nauki. Chcemy uczyć odpowiedzialności – zapowiedział pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

- W tym roku sprzęt trafi do 370 tys. uczniów. To jeden z elementów wspierania transformacji cyfrowej i kolejny argument za wdrożeniem Krajowego Programu Odbudowy, ponieważ czerpiemy tutaj z różnych programów cyfrowych zawartych w Next Generation EU – podsumował premier Morawiecki.

RadioZET.pl