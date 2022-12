Ujednolicenie autostrad i ekspresówek. Spytaliśmy GDDKiA, czy wszystkie będą płatne

Autostrady w Polsce są płatne dla wszystkich korzystających, za przejazd ekspresówkami płacą kierowcy samochodów o masie wyższej niż 3,5 tony. Propozycja stworzenia jednej kategorii dróg szybkiego ruchu w Polsce, która padła przy okazji rozmów nad zmianami w prawie mogącymi zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, rozgrzała internet. Polacy zaczęli obawiać się, że po ewentualnym przemianowaniu 2500 km dróg ekspresowych na autostrady wprowadzone zostaną opłaty za przejazd. Co na ten temat ma do powiedzenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad?

Jedna kategoria dróg szybkiego ruchu. Czy ekspresówki będą płatne?

Propozycja ujednolicenia kategorii dróg szybkiego ruchu to tylko jeden z około 900 pomysłów, które przedstawiło forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Członkowie zespołu spotkali się ponad 100 razy i wypracowali propozycje zmian do tzw. Czerwonej księgi. Trafi ona do dalszych prac w Ministerstwie Infrastruktury.

- Zbyt duża liczba znaków przy drogach prowadzi do ich deprecjacji, a znaki przestają być drogowskazami, stając się częścią krajobrazu, na który nie zwracamy uwagi. Dlatego chcemy ograniczyć liczbę znaków, dostosowując je do rozwijającej się sieci drogowej i zaawansowanych systemów zarządzania ruchem - podkreślił Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Co GDDKiA ma do powiedzenia w sprawie ujednolicenia systemu dróg szybkiego ruchu?

„Faktycznie, pod koniec dyskusji nad wynikami prac Forum, pojawiła się sugestia, że w przyszłości warto również zastanowić się nad stworzeniem jednej kategorii dróg szybkiego ruchu (obecnie mamy dwie - autostrady i drogi ekspresowe). Można na to patrzeć przede wszystkim w kontekście ujednolicenia - oznakowania (obecnie na A mamy niebieskie, a na S zielone), jak również limitów prędkości (w trakcie dyskusji nie padła konkretna wartość). Oba typy dróg - A i S - mają bardzo zbliżone, niemal identyczne parametry techniczne i projektowe. Nie ustępują, a czasem nawet przewyższają swoimi parametrami odcinki autostrad w innych krajach, w których nie funkcjonuje podział na autostrady i drogi ekspresowe” – odpowiedziało na nasze pytanie zespół prasowy GDDKiA

Dyrekcja podkreśliła, że mamy do czynienia tylko z propozycjami, które nie mają żadnej mocy prawnej. Nie można więc mieć pewności czy sugestia zostanie kiedykolwiek wdrożona.

„Powyższe stwierdzenie jest jedynie propozycją do dalszej dyskusji. Nie można zatem mówić o żadnym harmonogramie prac czy tym bardziej terminie wejścia w życie. To nie GDDKiA ustala prędkości dopuszczalne na poszczególnych kategoriach dróg. Nie do nas też należy ew. decyzja o stworzeniu jednej kategorii dróg szybkiego ruchu. Kwestie te uregulowane są w przepisach (ustawy i rozporządzenia)” – wyjaśniła wątpliwości GDDKiA.

Otrzymaliśmy odpowiedź także na pytanie o ewentualne objęcie opłatami za przejazdy ujednoliconymi drogami szybkiego ruchu także kierowców osobowych o masie poniżej 3,5 tony.

„Powyższe pojawiło się w dyskusji jedynie w kontekście oznakowania i prędkości. Dyskusja nie miała nic wspólnego z kwestią bezpłatności czy odpłatności za przejazd. Nie do nas należy decyzja, które drogi są płatne, a które nie” – usłyszeliśmy od GDDKiA.

RadioZET.pl