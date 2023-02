Ukraińcy mogą uratować demografię i rynek. „Co dziesiąte dziecko bez polskiego obywatelstwa”

Demografia nie jest chlubą naszego społeczeństwa. Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w Polsce na koniec 2022 r. wynosiła 37 mln 767 tys. osób. Polska więc „skurczyła” się o 141 tys. obywateli w skali roku. Ratunkiem dla gospodarki będzie wzrost wskaźnika dzietności, wyższy wiek emerytalny lub – jak wskazali eksperci – otwarta polityka migracyjna. „O ile nie należy oczekiwać zmian gwarantujących wzrost liczby urodzeń, o tyle warto uzupełnić analizę o wpływ cudzoziemców. A ci odprowadzają coraz większe składki do ZUS i rodzą w Polsce coraz więcej dzieci” – wskazali analitycy z Personnel Service.

Ukraińcy w Polsce ratunkiem dla demografii? 5 proc. dzieci bez obywatelstwa polskiego

Eksperci podali dane, z których wynika, że w 2022 roku 5 proc. wszystkich urodzeń to dzieci bez polskiego obywatelstwa. Zgodnie z prognozami w ciągu najbliższych 5 lat udział dzieci obcokrajowców w ogólnej liczbie urodzeń wzrośnie do 10 proc. Co to oznacza dla naszej gospodarki? Eksperci nie mają złudzeń: to cień nadziei na załatanie luki na rynku pracy, a co za tym idzie, poprawę prognoz emerytalnych.

- Mniej więcej od 2014 roku mamy do czynienia z masową migracją zarobkową z Ukrainy do Polski. Patrząc na dane dotyczące urodzeń, to też od tego czasu systematycznie rośnie liczba dzieci, których matki nie mają polskiego obywatelstwa. Co ważne, nie tylko z roku na rok rośnie liczba urodzonych w Polsce dzieci obcokrajowców, ale dzieje się to przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby urodzeń w naszym kraju– mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

fot. Personnel Service

Ukraińcy nie tylko korzystają z polskich świadczeń tj. 500 plus na dzieci, lecz także dokładają się do wspólnego systemu. W grudniu 2022 roku liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła 1 mln 63 tys. osób. To wzrost od stycznia o 191,7 tys. Ta liczba rośnie systematycznie do dekady.

RadioZET.pl/Personnel Service