Ukryty cel ustawy o zamrożeniu cen? PiS: przygotowanie do prywatyzacji Orlenu

Orlen szykowany jest do prywatyzacji? Taki alarm wszczął Piotr Müller, który odniósł się do złożonego w Sejmie przez grupę posłów KO i Polska 2050-TD projektu ustawy zakładającej zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 r. Zakładane jest utrzymanie proporcjonalnych obecnych limitów zużycia i utrzymanie grup objętych ochroną. Według portalu Wysokie Napięcie to grupa Orlen ma pokryć większość z kosztów dalszego mrożenia cen energii, gazu i ciepła – ma to kosztować około 15 mld zł.

Orlen do prywatyzacji? Müller znalazł drugie dno zamrażania cen

Orlen miałby sfinansować zamrożenie cen energii płacąc specjalną składkę, która według wstępnych wyliczeń wyniesie około 15 mld zł. Z projektu złożonego przez nową większość wynika, że ceny prądu elektrycznego miałyby pozostać na niezmienionym poziomie do połowy 2024 roku.

- Analizując projekt poselski Platformy Obywatelskiej, muszę wyrazić swoją obawę o to, że de facto jest to sposób na przygotowanie częściowej albo nawet całościowej prywatyzacji Grupy Orlen, dlatego że jedną z metod, która była znana, w szczególności z lat 90., z przygotowywania prywatyzacji, było zaniżanie cen spółek na giełdzie - ocenił Müller. Po opublikowaniu projektu ustawy ceny akcji Orlen gwałtownie spadły.

Polityk PiS dodał, że, że takie działania były prowadzone po to, „żeby oficjalna wartość rynkowa spadła, a później wystawiało się takie podmioty na prywatyzację, twierdząc, że to ich prawdziwa wartość rynkowa, a jak wiemy, przez regulacje wartość rynkową również można zaniżać”.

Krytykując rozwiązanie zaproponowane przez nową większość sejmową, Müller nie omieszkał pochwalić konkurencyjnego rozwiązania zamrażającego ceny, opracowanego przez rząd PiS.

- Przede wszystkim istnieje już mechanizm mrożenia cen energii i gazu, który jest opracowany. Istnieje również centrum rozliczeniowe tych środków finansowych, które składają spółki Skarbu Państwa oraz inne spółki, bo ten system, który wyrównuje ceny energii i gazu, jest systemem składkowym - przekonywał polityk.

Źródło: Radio ZET/Radio Gdańsk/PAP