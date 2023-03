Ulga na dziecko a brak podatku do zapłaty. Resort finansów wyjaśnił, co trzeba zrobić

Twój e-PIT wystartował 15 lutego. Do 2 maja można rozliczyć się ze skarbówką i wykorzystać możliwe ulgi, by pomniejszyć podatek do zapłaty. Wiele rodzin, w szczególności gospodarstw o najniższych dochodach – za sprawą wyższej kwoty wolnej (30 tys. zł) i obniżenia podatku z 17 do 12 proc., w ogóle nie zapłaci jednak PIT, bądź też danina ta będzie symboliczna. Jak wówczas wykorzystać ulgę na dzieci?

Ulga na dzieci a brak podatku

Ulga na dzieci to jedna z najchętniej wykorzystywanych preferencji podatkowych – mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów.

Taka ulga przysługuje rodzicom lub opiekunom, których dochody mieszczą się w ustawowym limicie. Mowa o 112 tys. zł rocznie w przypadku małżeństw lub osób samotnie wychowujących dziecko i 56 tys. w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim.

Ulga przysługuje w wysokości:

na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),

na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł (co daje rocznie 2 700 zł).

W praktyce rodzina z trójką dzieci może odliczyć po 1 112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko i 2000 zł na trzecie. Łącznie można więc odliczyć 4 224,12 zł rocznie.

Brak podatku lub niższy od tego z lat ubiegłych nie pozbawia rodzin z dziećmi wsparcia z tytułu ulgi na dzieci. Resort finansów przypomniał o możliwości zwrotu niewykorzystanej ulgi w ramach zapłaconych składek na ZUS.

„W przypadku zastosowania w rozliczeniu rocznym ulgi na dzieci podatnik może otrzymać zwrot zarówno do wysokości podatku, jak i w przypadku tzw. dodatkowego zwrotu nieodliczonej kwoty ulgi na dzieci – do wysokości sumy zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnych” – podało MF.

Podatnik, któremu „zabraknie” podatku do odliczenia ulgi, i tak otrzyma zwrot, ale limitowany sumą składek. „Co więcej, od 2022 r. w przysługującym limicie podatnik uwzględni pełną kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (stanowiącą 9 proc. podstawy jej wymiaru), a nie tę, która do końca 2021 r. podlegała odliczeniu od podatku (czyli 7,75 proc.)” – podał resort.

Jak uwzględnić ulgę w zeznaniu rocznym? Najszybszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usługi Twój e-PIT, gdzie na podatników czekają wypełnione przez skarbówkę na podstawie danych od płatnika deklaracje. Ulgi warto jednak uzupełnić samodzielnie. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 podatnik wypełni część zatytułowaną „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”.

„Jeśli podatnik nie wypełni tej części, to znaczy, że rezygnuje z otrzymania dodatkowego zwrotu (również przy porównywaniu należnego i hipotetycznego podatku podatników, którym przysługiwała uchylona ulga dla klasy średniej)” – podał resort.

RadioZET.pl/gov.pl