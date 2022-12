Unia nie chce 23 procent VAT na gaz. Maksymalny podatek wprowadza rząd

VAT na gaz wcale nie musi od stycznia 2023 roku powrócić do stawki 23 procent. Komisja Europejska zaprzeczyła, że domagała się takiej decyzji po zlikwidowaniu tarczy antyinflacyjnej i powrocie do pobierania podatku. To od rządu zależy, czy VAT będzie wynosił 5 procent, czy powróci do najwyższego możliwego poziomu.