UOKiK dotkliwie ukarał bank. „Obowiązek zwrotu opłat”

UOKiK stwierdził, że konsumenci byli wprowadzani przez Deutsche Bank Polska w błąd w związku z rozpowszechnianiem przez bank nieprawdziwych informacji co do zmiany wysokości pobieranych opłat za wystawienie zaświadczeń dotyczących kredytów lub pożyczek hipotecznych denominowanych do waluty obcej, w tym we franku szwajcarskim. Abuzywność zmienianych postanowień została stwierdzona w decyzji przez Prezesa UOKiK w sierpniu 2020 roku.

Deutsche Bank Polska z karą od UOKiK. Ma oddać pieniądze

Nad całą branża bankową zbierają się czarne chmury w związku z możliwym orzeczeniem TSUE, według którego będą musiały zwrócić odsetki od kredytów przyznanych we frankach szwajcarskich. W umowach znalazły się bowiem zapisy, które zostały uznane za niegodne z prawem.

Wyśledził je UOKiK, który bacznie przygląda się działaniom instytucji finansowych w Polsce. Wynikiem jednego z wszczętych dochodzeń, w którym stwierdzono „niedopuszczalne jednostronne zmiany postanowień abuzywnych w wykonywanych umowach’”, jest kara 5 750 370 zł nałożona na Deutsche Bank Polska.

- Konsumenci mogli nie mieć świadomości, że bank nie jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany postanowień, które same w sobie mają charakter abuzywny. W związku z tym mogli również nie wiedzieć, że niedozwolona klauzula i jej zmiana nie są dla nich wiążące. Deutsche Bank Polska przekazywał konsumentom nieprawdziwe informacje, czym wpływał na ich decyzje dotyczące uiszczania bezpodstawnie narzuconych przez siebie opłat za wystawienie zaświadczeń dotyczących kredytów hipotecznych - stwierdził Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Urząd wytłumaczył, że po narzuceniu przez Deutsche Bank Polska nowych postanowień, w miejsce tych abuzywnych, do UOKiK zaczęły wpływały liczne skargi na opłaty za wydawanie zaświadczeń. Zgodnie z nimi, za zestaw dokumentów najczęściej wnioskowanych przez konsumentów bank pobierał kwoty rzędu 795–905 zł. Maksymalnie, jeśli konsument potrzebowałby wszystkich zaświadczeń za ponad 10-letni okres kredytowania, musiałby uiścić na rzecz banku nawet 1845 zł.

„Tymczasem zgodnie z obowiązującą zasadą niewiążącego charakteru postanowień abuzywnych, bank nie powinien pobierać za nie żadnej opłaty i nie może w miejsce postanowień abuzywnych wprowadzać jednostronnie narzuconych nowych zapisów, w tym nowej wysokości opłat” – czytamy w komunikacie UOKiK.

Deutsche Bank Polska, po uprawomocnieniu się decyzji, będzie musiał zapłacić ponad 5,7 mln zł kary, a także poinformować konsumentów o możliwości uzyskania zwrotu kosztów w związku z wydanymi zaświadczeniami bankowymi dotyczącymi kredytów lub pożyczek hipotecznych denominowanych do waluty obcej. Bankowi przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Deutsche Bank Polska S.A. informuje, iż nie zgadza się z Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja jest nieprawomocna i bank zamierza złożyć odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - przekazała PAP rzeczniczka banku Katarzyna Terej.

RadioZET.pl/UOKiK