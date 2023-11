UOKiK ostrzega przed Czarnym Piątkiem. „Wydane pieniądze nigdy nie są zaoszczędzone”

Czarny Piątek do dla sprzedających i kupujących dzień wyjątkowy – wielu z nas czeka właśnie na to święto promocji, żeby kupić w dobrej cenie upatrzony wcześnie sprzęt lub towar. „Po Czarnym Piątku możemy się spodziewać wyprzedaży z okazji Cyber Monday, a następnie rozpocznie się sezon promocji przedświątecznych. 2023 rok przyniósł zmiany, które diametralnie wpłynęły na sposób prezentowania okazji cenowych. Dyrektywa Omnibus wprowadziła obowiązek podawania najniższej ceny towarów lub usług z 30 dni przed obniżką. Dla konsumentów to informacja o tym, czy rzeczywiście zakup jest tak atrakcyjny, jak głosi reklama” – przypomniał UOKiK. Urząd ostrzegł: atrakcyjna obniżka to nie zawsze atrakcyjna cena.

Czarny Piątek na celowniku UOKiK. „Zastanów się, ile naprawdę warta jest rzecz”

- Deloitte policzył, że średni, uogólniony rabat w minionych latach wynosił tylko 3,6 procent, a 60 procent sklepów internetowych w ogóle nie zmieniło swoich cen na Black Friday. Jeżeli spojrzymy historycznie, to kiedyś Polacy bardziej wierzyli w rabaty powyżej 70 procent. Teraz, jak wynika z naszego badania, przyszli kupujący oczekują obniżek w wysokości 40, 50, może 60 procent. Myślę, że te 30-40 jest pewnie realne. Oczekiwania zeszły w dół, bo mamy już doświadczenie. Polacy są mądrym narodem i rozsądnie robią zakupy – powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” Robert Biegaj, ekspert

Oglądaj

– Przed wprowadzeniem nowych regulacji konsumenci nie mieli realnego narzędzia, punktu odniesienia, dzięki któremu mogliby zweryfikować hasła marketingowe obiecujące wyjątkowe okazje. Po zmianie prawa wystarczy, że zapoznają się z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką, która musi być widoczna przy towarze lub usłudze. To od niej przedsiębiorcy powinni obliczać wysokość rabatów i to ona jest teraz najważniejszą informacją dla kupujących – powiedzał Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK przygotował dla konsumentów porady i ostrzeżenia na Czarny Piątek, święto konsumpcji, którego otoczka marketingowa próbuje wywierać presję na konieczność skorzystania z okazji. Oto najważniejsze zasady, którymi zdaniem Urzędy należy kierować się podczas Black Friday.

Sprawdź najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. To najważniejsza cena – pokazuje rzeczywistą wartość obniżki

Przemyśl, czy na pewno potrzebujesz tego zakupu. Wydane pieniądze nigdy nie są zaoszczędzone

Zastanów się, ile naprawdę warta jest rzecz. Atrakcyjna obniżka to nie zawsze atrakcyjna cena

„Oszczędzasz 50 zł”, „-20%”, „taniej o 100 zł” – korzyści cenowe muszą być obliczane od najniższej ceny z 30 dni przed obniżką. Nowy przepis ma zapobiegać żonglerce cenami – podwyższaniu ich tuż przed wyprzedażą po to, aby wywołać wrażenie, że rabat jest atrakcyjniejszy niż w rzeczywistości. To była bardzo powszechna praktyka, przed którą konsumenci nie zawsze mogli się uchronić. Teraz powinni dostać kompletną, rzetelną informację o cenie promocyjnej i najniższej cenie, za którą można było kupić towar lub usługę w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku, gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką jest korzystniejsza niż kwota podczas wyprzedaży, to okazja może być pozorna.

– Jeżeli konsumenci otrzymują informację, że mogą skorzystać z wyjątkowej okazji, że czeka na nich wielka wyprzedaż, promocja, a najniższa cena z 30 dni pokazuje, że to nieprawda, to zostają tym samym wprowadzani w błąd. W przypadku zachęcania do zakupu obniżoną ceną konsument musi dostać pełną informację, która umożliwi sprawdzenie, czy korzyść rzeczywiście jest realna. Zwiększa to ochronę przed nieczystymi chwytami marketingowymi – przypomniał Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Od początku roku, odkąd obowiązuje Dyrektywa Omnibus, reklamacje składane są na podstawie „odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową”. W pierwszej kolejności możesz żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń. Sprzedawca odpowiada za wady przez 2 lata od wydania towaru. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych wynosi 6 lat. Sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli tego nie zrobił, uważa się, że ją uznał.

Źródło: Radio ZET/UOKiK