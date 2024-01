UOKiK: wielosztuki wprowadzają klientów w błąd. "To manipulacja"

Polacy starają się oszczędzać: szukamy okazji, porównujemy ceny w dużych marketach. Sklepy z kolei walczą o klienta na rozmaite sposoby. Niskie ceny przyciągają, stąd różnego rodzaju triki, dzięki którym klient wybierze dany sklep. Jednym z takich sposobów są tzw. wielosztuki, na które wielokrotnie dajemy się nabrać. Zdarza się, że promocja zaczyna obowiązywać np. dopiero wtedy, gdy zapłacimy za cztery sztuki danego produktu, a na etykiecie widnieje najniższa cena, bez szczegółowych wyjaśnień. Cena jednej sztuki bez promocji jest przy tym mniej widoczna, zapisana drobnym drukiem (zwykle na dole), co jest świadomym wprowadzaniem konsumenta w błąd. Nieprawidłowości te zaobserwował UOKiK, do którego coraz częściej składają skargi wzburzeni klienci.

UOKiK prowadzi postępowanie: pod lupą Biedronka, Lidl, Kaufland, Żabka, Dino, Netto, Carrefour, Auchan

Obecnie trwają postępowania wyjaśniające, które "zostały wszczęte na podstawie własnej obserwacji rynku, a także sygnałów od konsumentów".

– Zgłaszają się do nas konsumenci w podobnych sprawach, sami też je nagłaśniamy jako rzecznicy. Jest to pod lupą organizacji konsumenckich, choć trudno się przyczepić do warstwy językowej promocyjnych ogłoszeń. Tu wszystko jest zgodne z prawem. Jednak sposób prezentacji wielosztuk w mojej ocenie może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową wprowadzającą w błąd – mówi Grzegorz Miś, Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu.

UOKiK przygląda się największym markom: działania prowadzone są w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Żabce, Dino, Netto, sieciach Carrefour i Auchan.