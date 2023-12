Upadłość Neonet? Spółka złożyła wniosek do sądu. Co z pieniędzmi klientów?

27 listopada Neonet złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. To nie jest postępowanie upadłościowe – spółka będzie dalej działać i prowadzić restrukturyzację będącą odpowiedzią na „problemy płynnościowe”. „Podjęte kroki nie mają wpływu na procesy sprzedażowe oraz prawa konsumentów” – zapewniła sieć sklepów z elektroniką. Dzień później do sądu trafił wniosek o postępowanie upadłościowe.