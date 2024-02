Możliwość składania deklaracji podatkowych PIT rozpoczęła się 15 lutego i potrwa aż do 30 kwietnia. W tym czasie podatnicy muszą wypełnić swoje deklaracje i przekazać je do skarbówki. Pracodawcy mogą przesłać pracownikom PIT aż do końca lutego 2024. Oznacza to, że nie wszyscy będą mogli złożyć deklarację tuż po udostępnieniu takiej możliwości. Niektórzy będą musieli poczekać z tym aż do marca. Wówczas PIT powinien już do nich dotrzeć.

Jak rozliczyć swój PIT? Możliwości jest kilka

Jak rozliczyć swój PIT? Urząd Skarbowy udostępnia kilka opcji. Można zrobić to oczywiście w sposób tradycyjny, a więc papierowo. Można również skorzystać z opcji rozliczenia się online za pośrednictwem usługi Twój e-PIT przygotowanej przez Ministerstwo Finansów oraz w e-Urzędzie Skarbowym.

Osoby, które wybiorą tradycyjny sposób rozliczenia, będą czekały na ewentualny zwrot nadpłaconego podatku nieco dłużej, bo aż 90 dni od złożenia deklaracji. Rozliczenie online jest nie tylko wygodniejsze, ale również szybsze. Osoby, które na nie postawią, powinny dostać zwrot maksymalnie do 45 dni.

Urząd skarbowy może wezwać nas celem złożenia wyjaśnień. Kogo to dotyczy?

Od niektórych podatników Urząd Skarbowy może zażądać złożenia wyjaśnień. Skarbówka najczęściej zaprasza na rozmowę, przesyłając do konkretnych osób pocztą list z wiadomością, może jednak również zadzwonić. Urzędnik najczęściej wówczas podaje konkretny termin wizyty.

Wezwania nie należy lekceważyć, ponieważ za to grożą podatnikom wysokie kary finansowe. Osoba, która zbagatelizuje wezwanie Urzędu Skarbowego i nie złoży wyjaśnień, o które prosi skarbówka, będzie musiała zapłacić karę porządkową w wysokości 3300 złotych.

Do kogo Urząd Skarbowy może zadzwonić z prośbą o przybycie? Tego typu zawiadomienie dotyczy między innymi osób, które mają prawo do stosowania ulg podatkowych. Skarbówka może poprosić takich podatników o okazanie stosownych dokumentów, będących potwierdzeniem prawa do ulg. Wezwanie może świadczyć również o błędach w oświadczeniu podatkowym (z reguły niegroźnych, obliczeniowych lub matematycznych) lub być związane bezpośrednio z czynnościami sprawdzającymi, ewentualnie prowadzoną kontrolą.

Źródło: Radio ZET/Gazeta Pomorska/pit.pl