Urzędy skarbowe przyspieszyły. Zwrot podatku „nawet w 10 dni”

PIT 2022 jest zarazem łatwy i skomplikowany w rozliczeniu. Łatwy, gdyż dzięki usłudze Twój e-PIT nie trzeba robić nic: formalności załatwią się same. W takim przypadku nie skorzystamy jednak z żadnej ulgi. Z drugiej strony jest skomplikowany, gdyż ze względu na zamieszanie z Polskim Ładem i Niskimi Podatkami kwotę należną (lub kwotę zwrotu) należy wyliczyć kilka razy, według różnych zasad, a następnie wybrać te, które dla podatnika są najkorzystniejsze. Łatwo nie jest – absurdalna pułapka czeka w PIT 2022 na seniorów.

Urzędy skarbowe zwróciły już ponad 370 mln zł nadpłaconych podatków

Polski Ład namieszał w podatkach: wprowadził ulgę dla klasy średniej, którą później zlikwidował, wprowadzając niższy PIT. Skarbówka teoretycznie ma tej ulgi nie uwzględniać, gdyż reforma z 1 lipca co do zasady ma być korzystniejsza dla podatników. Jeśli jednak ktoś wyszedłby na Polskim Ładzie lepiej niż na Niskich Podatkach, fiskus wyliczy „hipotetyczny podatek”. Zawiłości związane z rozliczeniem PIT w podcaście „Biznes. Między Wierszami” wyjaśnił Dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów Arkadiusz Jedynak.

Z danych MF wynika, że w lutym podatnicy złożyli już 1,863 mln deklaracji PIT-37, 82 000 deklaracji PIT-28, 33 000 deklaracji PIT-38, 29 000 deklaracji PIT-36, a także 2000 oświadczeń PIT-OP i 2400. deklaracji PIT-DZ.

- Rozliczenie PIT w formie elektronicznej niesie za sobą szereg korzyści. Zwrot podatku otrzymamy maksymalnie w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji. Dzięki automatyzacji zwroty podatku z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej, nawet do 10 dni. W ramach tegorocznych rozliczeń zwróciliśmy już podatnikom ponad 370 mln zł. To zwroty z 215 000 złożonych deklaracji – powiedziała cytowana w komunikacie zastępczyni szefa KAS Anna Chałupa.

MF przypomniało, że twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi.

- Zachęcam do korzystania z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, gdzie można w najprostszy sposób rozliczyć się z podatku. Docenia to coraz więcej podatników, którzy w tym roku złożyli już w naszej usłudze ponad 2 mln deklaracji – powiedział cytowany w komunikacie MF szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

RadioZET.pl/PAP