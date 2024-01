Ustawa budżetowa 2024. Prezydent zapowiedział, co zrobi

Budżet na 2024 rok stał się wyjątkowo ważny – z powodu opóźnienia w przekazaniu rządów Koalicji 15 Października mógł stać się pretekstem do rozwiązania parlamentu i zarządzenia nowych wyborów, jeśli ustawa nie trafi do prezydenta do podpisu do 29 stycznia 2024 roku. W praktyce oznaczało to, że na wprowadzenie zmian do projektu przygotowanego przez rząd PiS było zaledwie kilka dni. Wcześniej prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, precyzującą część planowanych wydatków państwa, a klub PiS w Senacie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Ustawa budżetowa 2024. Prezydent zapowiedział podpis

Piotr Ćwik został zapytany, kiedy można spodziewać się, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę budżetową na 2024 rok. - Pan prezydent na ten temat zabierał głos i mówił o tym, że jeśli budżet trafi do niego, zostanie zbadana ścieżka legislacyjna - bo w tym zakresie prezydent ją bada – i prezydent budżet podpisze. Należy oczekiwać, że stanie się to bez zbędnej zwłoki, w terminach, które prezydenta do tego obligują – odpowiedział zastępca szefa Kancelarii Prezydenta.

Oglądaj

Dopytywany, czy „nie ma zagrożenia, że prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego”, zastępca szefa KPRP zaznaczył, że „prezydent wyraźnie mówił o tym, że jak budżet trafi do kancelarii prezydenta, zostanie przeanalizowana ścieżka formalna, budżet zostanie podpisany”.

Zwrócił uwagę, „że narosły wokół tego różne mity, mówiące o tym, że prezydent ma zakusy, żeby dążyć do rozwiązania parlamentu”. - Nie było takiej narracji ze strony pana prezydenta - podkreślił.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w środę 24 stycznia, że przekazał do prezydenta Andrzeja Dudy ustawę budżetową na 2024 rok. Według art. 224 konstytucji (rozdział X „Finanse Publiczne”) Prezydent RP może w ciągu siedmiu dni podpisać ustawę budżetową, ewentualnie może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą.

Ustawa budżetowa na 2024 r. zakłada, że deficyt ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł, a deficyt środków europejskich ustalono na 32,5 mld zł. W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, prognozowany deficyt sektora finansów - według metodyki unijnej - wyniesie w tym roku 5,1 proc. PKB.

Dochody państwa mają wynieść blisko 682,4 mld zł, w tym wpływy z podatków prawie 603,9 mld zł. Ustalony limit wydatków na ten rok wynosi blisko 866,4 mld zł.

Źródło: Radio ZET/PR1/PAP