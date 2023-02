Ustawa budżetowa na 2023 rok. Prezydent podjął decyzję

Ustawa budżetowa została podpisana przez prezydenta Dudę. Przewidziano w niej wzrost PKB w ujęciu realnym w wysokości 1,7 procent, inflacja średnioroczna została zapisana na poziomie 9,8 procent, a wzrost przeciętnego funduszu wynagrodzeń założono w wysokości 7,8 procent. Niezależni ekonomiści zgłaszali do tych założeń wiele zastrzeżeń.

Ustawa budżetowa 2023 podpisana przez prezydenta

Z ustawy wynika, że w 2023 roku dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł. Limit wydatków został ustalony na poziomie 672,5 mld zł. Deficyt budżetowy w roku 2023 nie powinien przekroczyć 68 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii UE, zapisano w wysokości 4,5 procent PKB. Zgodnie z prognozami resortu finansów dług sektora rządowego i samorządowego ma wynieść 53,3 procent PKB.

Z takimi informacjami nie zgodzili się przedstawiciele Forum Obywatelskiego Rozwoju. Po przeprowadzeniu działań mających urealnić dochody oraz przywracających wydatki realizowane przez zewnętrzne fundusze (na przykład Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) do budżetu, dochody budżetu państwa w 2023 roku to według specjalistów 557,5 mld zł, wydatki to 763,7 mld zł, a realny deficyt jest ponad trzykrotnie wyższy od deklarowanego i wynosi 206,2 mld zł.

Wśród zaplanowanych wydatków znalazły się m.in. zwiększenie środków na służbę zdrowia o ponad 6 procent PKB, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8 procent z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emerytura. Wydatki na obronność mają wzrosnąć do 3 procent PKB (poza tym środki na ten cel będą pochodzić z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, którym zarządza BGK).

Już wiadomo, że ustawę trzeba będzie znowelizować: rząd przyznał, że waloryzacja emerytur wyniesie 14,8 procent, a nie 13,8 procent, jak zapisano w ustawie.

W budżecie środków europejskich na rok 2023 założono dochody w wysokości 107 mld zł a wydatki w wysokości 123,2 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich nie powinien przekroczyć 16,2 mld zł.

RadioZET.pl/PAP